بين الاستبعاد والطعن.. أثقال مصر على صفيح ساخن

قرّر الاتحاد الدولي لرفع الأثقال استبعاد منتخب مصر من المشاركة في بطولة العالم، التي ستنطلق اليوم الأربعاء، في تايلاند، بسبب قضية منشطات.





ورفعت لجنة المنشطات التابعة للاتحاد الدولي لرفع الأثقال توصية بإيقاف مصر عن المشاركة في البطولات الدولية الخاصة باللعبة لثبوت تعاطي 7 رباعين المنشطات.





وتنص اللائحة على أنه في حالة زيادة عدد عينات المنشطات الإيجابية عن 3، يتم إيقاف البلد بالكامل.





وقرّر المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لرفع الأثقال استبعاد مصر من بطولة العالم بجانب منح الفرصة لها لتقديم طعن خلال 21 يومًا قبل تفعيل اللائحة بإيقاف نشاط مصر دوليًا لمدة عامين.





وتعود الأزمة إلى بطولة إفريقيا للناشئين التي أقيمت، خلال شهر ديسمبر 2016 في مصر.





وشكل الاتحاد الدولي للعبة لجنة منفصلة للتحقيق في واقعة تورط 7 لاعبين مصريين ناشئين في تناول المنشطات، وذلك من خلال العينات التي تم سحبها منهم في معسكر أقيم بالفيوم عام 2016، وهو ما تم الإعلان عنه في يونيو 2017.





وأثبتت التحقيقات التي أجرتها اللجنة تناول اللاعبين للمنشطات، ليتم اتخاذ قرار باستبعاد مصر من بطولة العالم، فيما لم يتم الكشف عن مدة إيقاف مصر.





وتم فتح تحقيق موسع لدى لجنة المنشطات بالاتحاد الدولي للتأكد من حقيقة الأمر.





ومن جهته عقد وزير الشباب والرياضة اجتماعًا عاجلًا، بمقر اللجنة الأولمبية بحضور المهندس هشام حطب، والدكتور شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأولمبية، لمناقشة تداعيات موقف إيقاف الاتحاد المصري لرفع الأثقال لمدة عامين، وعدم المشاركة في بطولة العالم الحالية المقامة بتايلاند، بجانب غرامات مالية.





من جانبه أكد الدكتور شريف العريان سكرتير عام اللجنة الاولمبية المصرية أن فور علمنا بالخبر تم الاتصال بمحمود محجوب رئيس الاتحاد المصري لرفع الأثقال المتواجد حاليا في تايلاند والذي أكد صحة الخبر لدرجة أنه أوصى اللاعبين السفر الى القاهرة لعدم المشاركة في بطولة العالم للكبار بتايلاند.





وأوضح "العريان" انه رغم علمنا بالعقوبة من رئيس الاتحاد لرفع الأثقال إلا أن حتى الان لم يصلنا رسميًا تلك العقوبات وهناك علامات استفهام عديدة بسبب إعلانها في الوقت الحالي رغم ان الحدث منذ 2017 ولماذا العقوبة علي لاعبين عالميين يتم توقيع العقوبة عليهم وللعلم أن كل التحاليل علي هؤلاء اللاعبين سلبية





وأشار إلى أن فور وصول العقوبات سينتهج الطرق القانونية الدولية للحفاظ على حقوقنا من أجل الحفاظ علي سمعة وعدم المساس بأكثر الاتحادات الرياضية التزاما والتي حققت نتائج علي كافة المستويات القارية والدولية ومرشح بقوة لنيل ميداليات أولمبية في طوكيو خاصة اللاعبان محمد ايهاب، وسارة سمير.



