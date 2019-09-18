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رياضة

مؤتمر صحفي بالمقاولون العرب لتقديم الصفقات الجديدة.. اليوم

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 09:43 ص
المقاولون العرب
المقاولون العرب
نور عادل
يعقد قطاع الكرة بنادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محمد عادل مؤتمرًا صحفيًا اليوم، الأربعاء، في الخامسة عصرًا بقاعة المؤتمرات بالنادي، وذلك من أجل تقديم صفقات النادي الجديدة للموسم الجديد.

ومن المنتظر أن يشهد المؤتمر حضور المدير الفني عماد النحاس من أجل الحديث عن رؤية الجهاز الفني والنادي للموسم الجديد.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة منافسه طلائع الجيش يوم السبت المقبل، وذلك في افتتاحية الدوري الممتاز لموسم 2019/2020.

ونجح المقاولون العرب في التعاقد مع 9 لاعبين وهم معروف يوسف، وكوفري ايبونج، ومحمود السيد، ومحمد سالم، ومحمد عصام، وعبد الرحمن فاروق، وعبد الله ياسين، وإبراهيم عادل، وشكري نجيب، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المنقضية.

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