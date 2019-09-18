المركز العربي الأوروبي بالنرويج ينصب الغزولي سفيرا للنوايا الحسنة ويمنحه الدكتوراة الفخرية للسلام العالمي



كما يتوافق واختيار دولة الإمارات العربية المتحدة كدولة مستضيفه لهذا الحدث بمناسبة إعلان رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان عام 2019 عاما للتسامح.



ناقش الملتقى آليات نشر قيم السلام وتشجيع الأفكار لمناهضة العنف والإرهاب وتعزيز قضايا السلام والتعايش الاجتماعي من خلال دعم المبادرات الإنسانية والتطوعية على كافة الأصعدة الوطنية.



وقرر المركز العربي الأوروبي اختيار إسلام الغزولي عضوا بالهيئة الاستشارية للمركز واختياره سفيرا للنوايا الحسنة للسلام ومنحه جائزة السلام العالمية والدكتوراة الفخرية في السلام من جامعة أوسلو الدولية للدراسات والبحوث النرويجية طبقا للمعايير الدولية المعتمدة.



وخلال الاحتفال تم تكريم 80 شخصية من الشخصيات المؤثرة والمتميزة في الوطن العربي من بينهم 20 إماراتيا من رواد العمل الإنساني تكليلا وعرفانا بجهودهم المتميزة التى ترقى بالنظام العام، والذي ذاع سيطهم في كل المحافل لما كان لنشاطهم أبلغ الأثر في نشر مفهوم السلام وإعلاء قيم التسامح كما تم منح 26 من رواد العمل الإنساني في القانون والفكر والعدالة والعلم درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة أوسلو الدولية للدراسات والبحوث بمملكة النرويج فى مجال السلام العالمي.



من بينها المكرم الشيخ احمد الغفيلي عضو مجلس الدولة بسلطنة عمان، والسيد مروان الهرمودي مدير المراسم والعلاقات العامة بديوان رئيس دولة الإمارات، والدكتورة سعاد ياسين نائب رئيس جمعية المحامين بمملكة البحرين، ورجل الأعمال العربي فتحي جبر عفانة، والإعلامية امل ملحم.



يذكر أن المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي (A.E.C.H.R.I.L) أسس عام 2006 كمنظمة دولية إنسانية مستقلة تعمل بموجب ميثاق الأمم المتحدة وحاصلة علي موافقة السلطات النرويجية، والمسجلة بالشفافية الأوروبية التابعة للإتحاد الأوروبي، ومسجله بوكالة الإتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية، وللمنظمة خمس مكاتب فرعية في بريطانيا والأردن والعراق وليبيا ومكتب تنسيقي في فلسطين.



وفي عام 2011 منح المركز العربي الأوربي لحقوق الإنسان جائزة الإنسان العربي الدولية وسلمت إلي خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود "رحمه الله" ملك المملكة العربية السعودية ، وفي عام 2016 منحت الجائزة وسلمت الي السلطان قابوس بن سعيد سلطان سلطنة عمان.



وعلى هامش المؤتمر تم تكريم الفنان العربي الكبير إيمان البحر درويش بـ” جائزة الفنان العربي الدولية لعام 2019 ” تقديرا لسيرته الذاتية المشرفة ومشواره الفني وما قدمه من أعمال فنية بارزة أسعدت الملايين في الوطن العربي العالم العربي.

استضافت دولة الإمارات العربية المتحدة فى 15 سبتمبر 2019 مؤتمر الملتقى العربى الأوروبى للسلام العالمي والذى ينظمه كلا من المركز العربى الأوروبى لحقوق الإنسان (A.E.C.H.R.I.L) والقانون الدولى مع مركز ميثاق الدولي برعاية جامعة أوسلو الدولية للدراسات والبحوث والمنظمة الدولية لحقوق الإنسان، وذلك بحضور عدد من الوزراء وسفراء للسلام والإعلاميين والشخصيات العامى ورجال الفكر والسياسة من 16 دولة عربية وأجنبية.عقد المؤتمر وسط تغطية إعلامية عربية وعالمية بالتزامن مع الإحتفال باليوم الدولي للسلام الذي يحتفل به سنويا في كل أنحاء العالم في 21 سبتمبر حيث خصصت الجمعية العامة هذا التاريخ لتعزيز المثل العليا للسلام في الأمم والشعوب وفي ما بينها.