لاستبداله بالهاتف الذكي .. فيسبوك تطور منتجا جديدا

تعمل شركة فيسبوك "Facebook"، على تطوير نظارات ذكية جديدة للواقع المعزز في مختبرات (Facebook Reality Labs)، وتهدف بذلك استبدالها بالهواتف الذكية.





وتحمل النظارات اسم أوريون (Orion) سميت كذلك على اسم الصياد في الأساطير اليونانية ، وهي مصممة لتحل محل الهواتف الذكية، بحيث تسمح للمستخدمين بإجراء المكالمات دون ربطهم بهاتف ذكي وإظهار المعلومات للمستخدمين عبر شاشة صغيرة تشبه شاشة نظارة جوجل (Google Glass)، وفقا لموقع "9to5google".





ولتطوير المشروع ضمت الشركة للمشروع العلامة التجارية الشهيرة للنظارات Luxottica Group SpA، المصنعة لنظارات راي بان Ray-Ban، في تجهيزها للمستهلكين في الفترة ما بين 2023 و2025.





وقد سبق لشركة Luxottica Group SpA أن نفذت هذه التقنية، وشاركت في عام 2014 مع جوجل في تصميم وتطوير وتوزيع جهازGoogle Glass.





وتتضمن النظارات كاميرا تسمح للمستخدم بإرسال بث مباشر إلى الأصدقاء والمتابعين في وسائل التواصل الاجتماعي، مثل فيسبوك وإنستجرام.





وتطور "فيسبوك" أيضًا مساعد صوتي مدعوم بالذكاء الاصطناعي للنظارات الجديدة، بالإضافة إلى تطوير جهاز رنين يدعى أجيوس (Agios)، سوف يسمح للمستخدمين بإدخال المعلومات عبر مستشعر الحركة ويتيح التحكم في نظارات (Orion) باللمس.



