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ثقافة

حفل ختام الأنشطة الصيفية بالقومى لثقافة الطفل.. الخميس

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 11:28 ص
صدى البلد
جمال الشرقاوي
يقيم المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف، في الخامسة مساء الخميس المقبل، حفل ختام الأنشطة الصيفية للمركز، بالحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب.

واستقبلت الحديقة خلال الصيف الآلاف من الأطفال وذويهم، حيث تم تقديم العديد من الأنشطة الثقافية والفنية والترفيهية، بالتعاون مع العديد من الجهات داخل وزارة الثقافة وخارجها مثل البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، وزارة التربية والتعليم، الهيئة العامة لقصور الثقافة، وزارة البيئة، وزارة الصحة، متحف جير أندرسون.  

و يتضمن حفل الختام مجموعة متنوعة من ورش الفنون التشكيلية، وعرض فيلم عن الأنشطة الصيفية، بالإضافة إلى عرض كورال أطفال الحديقة، عروض مسرحية، عروض فنية لذوى القدرات الخاصة، ولقاء مع كاتب أطفال، وألعاب فرعونية، وعرض الساحر والأراجوز، وفقرات السيرك القومى، وألعاب فرعونية، وعلى هامش الحفل يقام معرض منتجات الأطفال وإبداعاتهم خلال فترة الصيف.

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