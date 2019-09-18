حفل ختام الأنشطة الصيفية بالقومى لثقافة الطفل.. الخميس

يقيم المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف، في الخامسة مساء الخميس المقبل، حفل ختام الأنشطة الصيفية للمركز، بالحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب.





واستقبلت الحديقة خلال الصيف الآلاف من الأطفال وذويهم، حيث تم تقديم العديد من الأنشطة الثقافية والفنية والترفيهية، بالتعاون مع العديد من الجهات داخل وزارة الثقافة وخارجها مثل البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، وزارة التربية والتعليم، الهيئة العامة لقصور الثقافة، وزارة البيئة، وزارة الصحة، متحف جير أندرسون.



