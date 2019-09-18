الاتحاد التركى يحيل محمد الننى للجنة التأديب بسبب هذه الواقعة

قرر الاتحاد التركي لكرة القدم إحالة محمد النني لاعب وسط بشكتاش للجنة التأديب بعد طرده في أول مباراة يلعبها بقميص ناديه الجديد.



ويغيب محمد النني عن فريقه لمباراتين بسبب الطرد في مباراة غازي عنتاب سبور يوم السبت.



وأفاد الاتحاد التركي في بيان أن القرار جاء بسبب قيام محمد النني بسلوك غير رياضي في مباراة غازي عنتاب سبور حسب المادة رقم 43 من لائحة العقوبات وعليه تقرر إحالة الدولي المصري إلى مجلس التأديب.



وأوضح البيان أن الاتحاد التركي وجه تحذيرا لنادي بشكتاش بسبب التدخلات العنيفة التي قام بها لاعبيه مما تسبب في طرد لاعبين وظهور 4 بطافات صفراء.



