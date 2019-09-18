ربع ساعة نوم .. تحميك من مشكلات القلب والسكتة الدماغية

هناك حوالي ثلاثة من كل خمسة أشخاص لا يـأخذون غفوة كافية التى يحتاجها الجسم و قال واحد من كل خمسة أنهم غفوا مرة أو مرتين في الأسبوع ، على الرغم من أنهم أفادوا بأنهم ينامون ليلا لفترة أطول من أولئك الذين لا يأخذون غفوة .



وأبلغوا أيضًا عن أنهم يغلب عليهم النعاس أثناء النهار ويحاولوا النوم .وهي حالة تستيقظ الشخص بشكل متكرر في الليل عندما يتوقف التنفس وتسمى هذه الحالة nappers ،ونشر موقعwebMD أهم التفاصيل حول هذا الموضوع وفوائده وأضرارة .





وأظهرت النتائج أنه خلال المتابعة التي استمرت خمس سنوات ، كان لدى المشاركين 155 حالة قلبية وغير مميتة. ويمكن أن تشمل هذه النوبات القلبية والسكتات الدماغية وأمراض القلب ، ووجد الباحثون أن القيلولة مرة أو مرتين في الأسبوع تقلل من خطر الإصابة بالأزمات القلبية والسكتة الدماغية وفشل القلب بنسبة 48 ٪ ، مقارنة بالأشخاص الذين لا يتناولون قيلولة على الإطلاق.



وأضافت الدراسات ايضًا بأنهم يفترضون أن القيلولة التى يجب أن يأخذها الشخص، قد تكون نتيجة لتعويض فسيولوجي يسمح بتقليل التوتر بسبب عدم كفاية النوم الليلي وعدم راحة الجسم بشكل كافى ، ولكن بشكل آخر يمكن أن يكون له تأثير مفيد على إحداث أمراض القلب والأوعية الدموية التي يمكن أن يتعرض لها المريض .



على الرغم من أن بعض الأطباء قالوا إنه يجب أولًا تأكيد النتائج من خلال دراسات أخرى .



وأضافوا أيضًا "يمكننا القول إن غفوة قليلة يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية للبالغين الأصحاء."

