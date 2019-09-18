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رياضة

ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان .. تشكيلة الفريقين في مباراة دورى أبطال اوروبا

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 12:32 م
ريال مدريد ضد باريس
ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان
إسراء أشرف
يحل فريق ريال مدريد الإسباني ضيفًا على نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم، الأربعاء، في تمام التاسعة مساء، على ملعب "حديقة الأمراء"، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بطولة دورى أبطال اوروبا.

ويعاني الفريقان من غيابات مؤثرة، حيث يغيب عن ريال مدريد كل من ماركو أسينسيو، لوكا مودريتش، إيسكو ألاركون، فيديريكو فالفيردي، مارسيلو دا سيلفا، وماريانو دياز، وإبراهيم دياز، بسبب الإصابة، بينما يغيب سيرجيو راموس قائد الفريق وبديله ناتشو فيرنانديز بسبب الإيقاف.

هذا فيما يغيب عن سان جيرمان، ثلاثي الهجوم الناري البرازيلي نيمار دا سيلفا، بسبب الإيقاف بعدما خرج مطرودًا أمام مانشستر يونايتد في الموسم الماضي، فيما يغيب كيليان مبابي وإدنسون كافاني ودراكسلر، بسبب الإصابة.

ونشرت صحيفة "آس" الإسبانية التشكيل المتوقع للفريقين في مواجهة اليوم حيث جاء كالتالي..

تشكيل ريال مدريد المتوقع:

حراسة المرمى: كورتوا

خط الدفاع: ميندي - ميليتاو - فاران - كارفخال

خط الوسط: كروس - خاميس رودريجيز - كاسيميرو

خط الهجوم: هازارد - بنزيما - بيل.

تشكيل سان جيرمان المتوقع: 

حراسة المرمى: نافاس

خط الدفاع: بيرنات - كيمبيمبي - تياجو سيلفا - مونيير

خط الوسط: فيراتي - ماركينيوس - جاي 

خط الهجوم: دي ماريا - إيكاردي - سارابيا.

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