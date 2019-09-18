سقوط هاربين من أحكام بالإعدام والمؤبد فى حملة بالقاهرة

نجح ضباط مباحث تنفيذ الأحكام بالقاهرة فى القبض على عاطل هارب من حكم بالإعدام، وكذا مقاول هارب من 10 أحكام قضائية بغرامات 5 ملايين جنيه، وآخر هارب من 3 أحكام قضائية صادرة ضده وقيامه بانتحال اسم شقيقه المتوفى خشية ضبطه، وأمر اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.





وكان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة قد وجه بشن حملة على الهاربين من أحكام قضائية خاصة التى اوشكت على الانتهاء حيث تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة المطرية أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط عاطل مطلوب التنفيذ عليه فى حكم قضائى صادر ضده بالإعدام فى قضية "قتل عمد وسلاح نارى".





كما تمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث قسم شرطة البساتين باشراف العميد محمد الشرقاوى رئيس مباحث قطاع جنوب القاهرة من ضبط مقاول مطلوب التنفيذ عليه فى 10 أحكام قضائية صادرة ضده فى قضايا (مبانى بدون ترخيص) بلغ إجمالى الغرامات المالية المستحقة عليه فيها خمسة ملايين جنيه.





فيما تمكن رجال مباحث قسم شرطة التجمع الخامس من ضبط عاطل مطلوب التنفيذ عليه فى 3 أحكام قضائية صادرة ضده من بينهم حكمين بالسجن المؤبد فى قضيتى خطف ، وتبين قيام المتهم بإستئجار شقة بدائرة القسم وإنتحال إسم شقيقة المتوفى خشية ضبطه فى الأحكام القضائية الصادرة ضده.



