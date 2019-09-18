ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

استدعاء 5 لاعبين من الأهلي لمنتخب شباب 2001

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 02:08 م
ناشئين النادي الأهلي
ناشئين النادي الأهلي
عبدالحكيم ابو علم
تلقى النادي الأهلي خطابًا، من الاتحاد المصري لكرة القدم يخطره باستدعاء 5 لاعبين من فريق الناشئين لكرة القدم مواليد 2001 للانضمام لمعسكر منتخب الشباب، خلال المعسكر المغلق الذي يبدأ بعد غد الجمعة، ويستمر لمدة 10 أيام.

وقع اختيار الكابتن ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب على حارسي المرمى حمزة علاء وعاصم سليم والجناح الأيمن محمود صابر والظهير الأيسر محمد أشرف ولاعب خط الوسط المدافع عربي بدر.

ويخوض منتخب الشباب خلال المعسكر الذي يقام بالقاهرة مباراتين وديتين، الأولى أمام منتخب السعودية يوم 26 سبتمبر الجاري، والثانية أمام منتخب عمان يوم 29 من الشهر نفسه.

ويعد معسكر المقبل لمنتخب الشباب 2001 هو الأول خلال الموسم الجاري، ويأتي ضمن الاستعداد للمشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية للشباب 2021 بموريتانيا، والمؤهلة بدورها لكأس العالم للشباب.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

112 ألف جنيه لكل لاعب.. وزارة الشباب تدرس مضاعفة مكافأة منتخب كرة اليد للناشئين.. فيديو

22 لاعبا في معسكر منتخب الشباب استعدادا للسعودية وعمان

أخبار الأهلي اليوم 16-9-2019.. فايلر يصحح أخطاء لاعبيه قبل سوبر الزمالك.. النادي يتحمل تكاليف علاج مؤمن زكريا

ترشيحاتنا

بيبو يكشف حقيقة موقف الأهلي والخطيب في أزمة مؤمن زكريا

يقتُل 80 مليون شخص.. حكاية مرض مرعب يهدد البشرية خلال 36 ساعة

أول تعليق من كلوب على خسارة ليفربول أمام نابولي

"مصر قوية وشامخة" .. محمد رمضان يدعم الجيش المصرى بفيديو جديد .. فيديو

ماذا قالت إسرائيل عن مصر في الذكرى 41 لـ كامب ديفيد

سر العظام البشرية التى عثر عليها بطريق مرسى علم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عروس البحر حقيقة ولا خيال.. أستاذ علوم بحار يجيب

ترعى فيها الأبقار.. مدرسة كوم الشيخ عبيد بالمنوفية وكر للمخدرات بسبب المقاول.. صور وفيديو

طلاب جامعات ألمانيا يروجون للسياحة بحملة true luxour .. صور