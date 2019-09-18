استدعاء 5 لاعبين من الأهلي لمنتخب شباب 2001

تلقى النادي الأهلي خطابًا، من الاتحاد المصري لكرة القدم يخطره باستدعاء 5 لاعبين من فريق الناشئين لكرة القدم مواليد 2001 للانضمام لمعسكر منتخب الشباب، خلال المعسكر المغلق الذي يبدأ بعد غد الجمعة، ويستمر لمدة 10 أيام.



وقع اختيار الكابتن ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب على حارسي المرمى حمزة علاء وعاصم سليم والجناح الأيمن محمود صابر والظهير الأيسر محمد أشرف ولاعب خط الوسط المدافع عربي بدر.



ويخوض منتخب الشباب خلال المعسكر الذي يقام بالقاهرة مباراتين وديتين، الأولى أمام منتخب السعودية يوم 26 سبتمبر الجاري، والثانية أمام منتخب عمان يوم 29 من الشهر نفسه.



ويعد معسكر المقبل لمنتخب الشباب 2001 هو الأول خلال الموسم الجاري، ويأتي ضمن الاستعداد للمشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية للشباب 2021 بموريتانيا، والمؤهلة بدورها لكأس العالم للشباب.