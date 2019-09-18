أمن الجيزة يضبط مستلزمات مستحضرات تجميل مضروبة بالهرم

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، في ضبط شركة انتاج مستحضرات تجميل مجهولة المصدر وبدون ترخيص في الهرم.





فقد وردت معلومات أكدتها التحريات لمدير وضباط إدارة مباحث التموين بالقطاع مفادها قيام مالك شركة لإنتاج مستحضرات التجميل (بدون ترخيص) بالهرم بإنتاجها من مستلزمات مجهولة المصدر.





عقب تقنين الإجراءات تم استهداف الشركة، وعثر بداخلها على ٢٣٨٥٦ عبوة مستحضرات تجميل منتج نهائى "زيوت شعر- كريمات- شامبو - جل" غير مسجلة بوزارة الصحة ، وكذا عدد ١٢٢١٨٠١ عبوة وقطعة "زيوت عطرية- ألوان صناعية - فازلين- بودرة بيضاء- إستيكرات" مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر.





بمواجهة مسئول الشركة اعترف بارتكاب الواقعة.



