ترامب يختار روبرت أوبراين مستشارا للأمن القومي الأمريكي

قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعيين روبرت أوبراين في منصب مستشار الأمن القومي الأمريكي، خلفا لمستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون، الذي طالبه ترامب قبل أيام بتقديم استقالته.
روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي الأمريكي الجديد
وكتب ترامب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "يسرني أن أعلن أنني سأسمي روبرت سي. أوبراين ، الذي يعمل حاليًا كمبعوث رئاسي ناجح جدًا لشؤون الرهائن في وزارة الخارجية ، مستشارًا جديدًا للأمن القومي. لقد عملت منذ فترة طويلة بجد مع روبرت. سوف يقوم بعمل رائع!".
من هو روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي الأمريكي الجديد
ويتولى روبرت أوبراين حاليا منصب المبعوث الرئاسي لشؤون الرهائن بوزارة الخارجية، حيث تم تعيينه في منصبه مستشار الأمن القومي الأمريكي خلفا لبولتون.
إقالة جون بولتون
وكان الرئيس الأمريكي أعلن في وقت سابق أنه طالب مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون بتقديم استقالته من منصبه، باعتباره شخص غير مرغوب فيه بالوقت الحالي، وهو ما نفاه بولتون.
روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي الأمريكي الجديد
وكتب ترامب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "يسرني أن أعلن أنني سأسمي روبرت سي. أوبراين ، الذي يعمل حاليًا كمبعوث رئاسي ناجح جدًا لشؤون الرهائن في وزارة الخارجية ، مستشارًا جديدًا للأمن القومي. لقد عملت منذ فترة طويلة بجد مع روبرت. سوف يقوم بعمل رائع!".
من هو روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي الأمريكي الجديد
ويتولى روبرت أوبراين حاليا منصب المبعوث الرئاسي لشؤون الرهائن بوزارة الخارجية، حيث تم تعيينه في منصبه مستشار الأمن القومي الأمريكي خلفا لبولتون.
إقالة جون بولتون
وكان الرئيس الأمريكي أعلن في وقت سابق أنه طالب مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون بتقديم استقالته من منصبه، باعتباره شخص غير مرغوب فيه بالوقت الحالي، وهو ما نفاه بولتون.
I am pleased to announce that I will name Robert C. O’Brien, currently serving as the very successful Special Presidential Envoy for Hostage Affairs at the State Department, as our new National Security Advisor. I have worked long & hard with Robert. He will do a great job!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 18, 2019