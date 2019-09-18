ترامب يختار روبرت أوبراين مستشارا للأمن القومي الأمريكي

روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي الأمريكي الجديد

من هو روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي الأمريكي الجديد



إقالة جون بولتون

I am pleased to announce that I will name Robert C. O’Brien, currently serving as the very successful Special Presidential Envoy for Hostage Affairs at the State Department, as our new National Security Advisor. I have worked long & hard with Robert. He will do a great job! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 18, 2019

قرر الرئيستعيينفي منصب، خلفا لمستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون، الذي طالبه ترامب قبل أيام بتقديم استقالته.وكتبفي تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "يسرني أن أعلن أنني سأسمي، الذي يعمل حاليًا كمبعوث رئاسي ناجح جدًا لشؤون الرهائن في وزارة الخارجية ، مستشارًا جديدًا للأمن القومي. لقد عملت منذ فترة طويلة بجد مع. سوف يقوم بعمل رائع!".ويتولىحاليا منصب المبعوث الرئاسي لشؤون الرهائن بوزارة الخارجية، حيث تم تعيينه في منصبه مستشار الأمن القومي الأمريكي خلفا لبولتون.وكان الرئيس الأمريكي أعلن في وقت سابق أنه طالب مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون بتقديم استقالته من منصبه، باعتباره شخص غير مرغوب فيه بالوقت الحالي، وهو ما نفاه بولتون.