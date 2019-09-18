العقد يعطيه الحق.. الزمالك يوافق على مطالب ميتشو .. تعرف عليها

اخطر مجلس إدارة نادي الزمالك الصربي ميتشو المدير الفني للفريق ، بالموافقة على طلبه بانضمام محلل أداء للجهاز المعاون في الفترة الحالية .



موافقة مجلس الزمالك تمت وفقا لعقد الصربي ميتشو الذى يتيح له استقدام معاونين له حيث يفضل المدرب الصربي ضم محلل أداء للجهاز.



وتقرر حسم الأمر بعد مباراة السوبر المصري أمام الأهلي المقرر لها يوم الجمعة المقبلة ببرج العرب، و سيحسم ميتشو بعد المباراة مصير مدرب الحراس بعد السوبر في ظل تواجد أيمن طاهر لتدريب حراس المرمى بشكل مؤقت لحين استقدام مدرب حراس أجنبى قبل أن يتعثر الأمر فى الفترة الماضية مما تسبب في إرجاء الملف بالكامل و حسمه بعد السوبر.



ويلتقى الزمالك مع الأهلى فى السوبر المصرى، فى اللقاء المقرر بعد غد الجمعة، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، بحضور 10 آلاف مشجع.