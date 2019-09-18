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18 طائرة و7 صواريخ كروز.. السعودية تكشف التفاصيل الكاملة للهجوم على منشآت أرامكو

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 05:25 م
صدى البلد
كـريـم الـخـط،يـب
عقدت وزارة الدفاع السعودية مؤتمرًا صحفيًا منذ قليل حول الهجوم الإرهابي الذي وقع على شركة أرامكو السعودية للنفط .

واكدت وزارة الدفاع السعودية ان طائرات مسيرة إيرانية الصنع شاركت في الهجوم على منشآتي النفط، موضحا أن هناك تدخلات إيرانية لمهاجمة المدنيين في الممكلة العربية السعودية وبنيتها التحتية.

وأضافت وزارة الدفاع السعودية، أن طائرات مسيرة وصواريخ بالستية إيرانية الصنع شاركت في الهجوم على منشاتي النفط، موضحة أنه تم استخدام 18 طائرة مسيرة و 7 صواريخ كروز دقيقة في الهجوم على معملي ارامكو.

وأشار وزارة الدفاع السعودية، إلى أن إيران تهاجم الاقتصاد العالمي وطرق التجارة العالمية، كما ندعو المجتمع الدولي للاعتراف بالاعتداء الايرانية الخبيثة، ونؤكد على قدرة المملكة في الدفاع عن أراضيها .

وعرضت وزارة الدفاع السعودية، الطائرات والأسلحة الإيرانية المستخدمة في هجوم أرامكو التي استهدفت منشآت نفطية يوم السبت الماضي، مؤكدة ان التكنولوجيا التي استخدمت إيرانية وهناك اضرار للمنشآت.

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