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رياضة

تعرف على رسالة مسئولي نادي الزمالك إلى شيكابالا

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 05:33 م
شيكابالا
شيكابالا
القسم الرياضى
حرص مسؤولو نادي الزمالك على توجيه رسالة إلى محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الفريق قبل لقاء القمة أمام الأهلي يوم الجمعة المقبل في كأس السوبر المصري على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وطالب مسئولي القلعة البيضاء من شيكابالا بعدم الالتفات لجماهير الأهلي بشكل نهائي أو التأثر بالهتافات المتوقع خروجها منهم ضده خلال اللقاء، وشددوا عليه بالحفاظ على تركيزه داخل المستطيل الأخضر وألا يتأثر مستواه من وراء هذا الأمر.

وأكدوا اللاعب أن الجماهير تضع عليه آمالًا وطموحات كبيرة، وعليه أن يكون على قدر المسئولية في تلك المواجهة وقيادة الفريق إلى الانتصار وحصد بطولة السوبر.

وجاءت رسالة مسؤولي الزمالك للاعب بسبب علمهم تعرضه لبعض الهتافات من جانب جماهير الأهلي خلال اللقاء بسبب حالة الشحن الموجودة حاليًا.

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