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رياضة

طهطا يبدأ مشواره بالمظاليم بلقاء بترول أسيوط

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 05:25 م
نادي طهطا الرياضي
نادي طهطا الرياضي
رباب الهوارى
أسفرت قرعة مباريات الموسم المقبل بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد ،والتى أجريت منذ قليل داخل مقر الاتحاد المصرى لكرة القدم عن خوض الفريق الأول بنادي طهطا الرياضي ، أولي مبارياته أمام فريق بترول أسيوط خارج ملعبه .

وجاء الجدول الكامل لفريق طهطا كالتالي:

الجولة الأولى.. بترول أسيوط ضد طهطا
الجولة الثانية.. طهطا ضد الاعلاميين
الجولة الثالثة.. ديروط ضد طهطا
الجولة الرابعة.. طهطا ضد الفيوم
الجولة الخامسة.. ت.بني سويف ضد طهطا
الجولة السادسة.. طهطا ضد البنك الأهلي
الجولة السابعة.. طهطا ضد الألومنيوم
الجولة الثامنة.. شبان قنا ضد طهطا
الجولة التاسعة.. طهطا ضد سوهاج
الجولة العاشرة.. المنيا ضد طهطا
الجولة الحادية عشرة.. طهطا ضد بني سويف

ولم يتم تحديد المواعيد حتى الآن ، وإن كان تم الاستقرار علي انطلاق المسابقة بعد يوم 10 أكتوبر المقبل.

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