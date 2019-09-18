محمد عادل مهاجما أحمد علي: ورطت المقاولون قبل مواجهة الأهلي

هاجم محمد عادل المشرف العام على قطاع الكرة بنادى المقاولون العرب مهاجم الفريق السابق أحمد على بعد رحيله عن الفريق بدفع الشرط الجزائى وانتقاله إلى نادي بيراميدز.



وقال عادل خلال المؤتمر الصحفى المنعقد حاليا بناى االمقاولون العرب : رحيل أحمد على بهذا الشكل وضع النادي في صورة مشبوهة بتفويته للأهلي.



وأكد أن اللاعب لم يدخل النادي بعد معسكر المنتخب وتم دفع الشرط الجزائي بدون علمنا.



وأشار إلى أن النادي لام أحمد علي بصورة شخصية وأن النادي حاليا قد ألغي الشرط الجزائي بكل عقود اللاعبين الموجودين بالنادي حاليا.

