اولمبياكوس يقلص الفارق ويسجل الهدف الأول في توتنهام بدورى ابطال اوروبا

تمكن فريق أولمبياكوس اليوناني من تسجيل هدف تقليص الفارق في شباك توتنهام في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب استاد كارايساكي ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة دورى ابطال اوروبا.



سجل البرتغالي دانييل بودينسي الهدف الأول لصالح فريق اولمبياكوس في الدقيقة 43 من عمر المباراة عن طريق تسديدة مميزة أسكنها الشباك على يمين حارس مرمى توتنهام.



وبهذا الهدف تصبح النتيجة 2-1 لصالح فريق توتنهام حيث أن هاري كين سجل الهدف الأول ولوكاس مورا الهدف الثاني لصالح الفريق الإنجليزي.