إبراهيم فايق يكشف مفاجأة مدوية بشأن الجهاز الفنى الجديد لمنتخب مصر

فجر الإعلامى إبراهيم فايق مفاجأة من العيار والثقيل بشأن الجهاز الفنى الجديد للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم الذى سيقود الفراعنة خلفا للمكسيكى خافيير أجيرى.



وقال إبراهيم فايق عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "هاني ‏أبو ريدة وعد الحضري بتدريب الحراس.. راحت اللجنة الخماسية جابت إيهاب جلال.. الراجل قال هختار الجهاز كله ومعايا مصطفى كمال.. أبو ريدة زعل إزاي أوعد الحضري وانتوا تحرجوني؟!..طب مش هرد ع تليفوناتكم.. خااالص اركن يا إيهاب شوية.. نشوف حسام حسن.. الراجل قال موافق بس عايز إبراهيم معايا مدير للمنتخب.. طب ومتعب اللي اديناله وعد؟! وهكذا بقى مش عارفين نعمل إيه سيادتك ومتلخبطين ع الآخر".



ويحسم مسئولو اتحاد الكرة اسم المدير الفنى الجديد لمصر خلال الساعات القليلة المقبلة.