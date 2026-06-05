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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أكملت دورة الكوماندوز.. مصرع أول طيارة بريطانية في تحطم مروحية عسكرية

الطيارة البريطانية ليلي ماي فيشر
الطيارة البريطانية ليلي ماي فيشر
فرناس حفظي

لقيت الطيارة البريطانية ليلي ماي فيشر، البالغة من العمر 31 عاما، مصرعها إثر تحطم مروحية عسكرية من طراز "ميرلين مارك 4" في جنوب غرب إنجلترا، إلى جانب اثنين من أفراد الطاقم هما كريس جايسون (42 عامًا) وأوين جرين (24 عامًا).


واشتهرت فيشر بكونها المرأة الوحيدة التي أكملت دورة الكوماندوز المشتركة بين الخدمات العسكرية البريطانية، كما خدمت في صفوف البحرية الملكية وشاركت في مهام إنقاذ المهاجرين عبر القناة الإنجليزية، إلى جانب تمثيلها بريطانيا في بطولات الترياتلون الأوروبية.


 

ووصف سكان محليون أفراد الطاقم بـ"الأبطال"، مؤكدين أنهم تجنبوا الاصطدام بمنازل وفندق قريب قبل سقوط المروحية، ما حال دون وقوع خسائر إضافية. من جانبه، أشاد وزير الدفاع البريطاني جون هيلي بالضحايا، مؤكدًا أنهم كانوا من أكثر أفراد القوات المسلحة التزامًا واحترامًا.

وكانت وزارة الدفاع البريطانية وصفت فيشر سابقًا بأنها "مصدر إلهام لعدد لا يُحصى من الأشخاص" نظرًا لمسيرتها العسكرية الاستثنائية وإنجازاتها في مجالي الطيران والرياضة. كما أعربت الأميرة كاثرين (كيت ميدلتون) عن تعازيها لعائلات الضحايا، فيما تواصل السلطات البريطانية التحقيق في ملابسات الحادث.

الطيارة البريطانية ليلي ماي فيشر إنجلترا مروحية عسكرية الخدمات العسكرية البريطانية صفوف البحرية الملكية

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