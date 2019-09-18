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مرأة

لو ابنك بيحبه.. طريقة تخزين الفشار في 5 خطوات

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 08:08 م
صدى البلد
مرأة
تحب الأطفال أن تتناول الفشار بصفة مستمرة، ولكن يصعب على بعض الأمهات أن تطهيه يوميًا، فنقدم طريقة تخزين الفشار وفقًا لموقع “wikihow “.

طهي الفشار
وضع حبيبات الذرة في حلة على النار دون زيت أو زبدة أو ملح، للحفاظ عليه في عملية التخزين لأكبر وقت ممكن.

التبريد
دع الفشار يبرد تمامًا بعد عملية النضج، فإذا وضعت الفشار الساخن في حاوية التخزين، فإنه يفسد بسهولة، ويتعرض للرطوبة.

وعاء محكم
بعد عملية التبريد الجيد للفشار، يمكنك وضعه في وعاء زجاجي او بلاستيكي صحي، بشرط الا تكون كبيرة كي لا يفسد، وانما تكون على حجم الفشار، وتغلق جيدًا.

تخزين الفشار في درجة حرارة الغرفة
بعد وضع الفشار في وعاء محكم دون وضع ملح او زيت، فسوف يستمر لمدة اسبوع على الأقل، ويجب أن تكون درجة الحرارة مناسبه ليست مرتفعة أو منخفضه.

نكهة الفشار
عند عملية تخزين الفشار لم تضع عليه الملح او بعض النكهات، وانما ترش عليه عند التناول فقط.

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