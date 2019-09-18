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أخبار العالم

أول تعليق من ترامب على نتائج الانتخابات الإسرائيلية

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 08:29 م
نتنياهو وترامب
نتنياهو وترامب
وكالات
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين، اليوم الأربعاء، إنه لم يتحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن الانتخابات التي وصفها بأنها متقاربة، قائلا "سنرى ما سيحدث".

وتشير نتائج شبه رسمية نُشرت اليوم الأربعاء بشأن انتخابات إسرائيل إلى فشل نتنياهو في تحقيق فوز يكفل له تشكيل حكومة أغلبية.

وكان نتنياهو ركز خلال حملته على علاقته القوية مع ترامب. وألغى خطابه السنوي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل، وكان من المحتمل أن يلتقي مع ترامب خلال هذا الاجتماع.

وفي وقت سابق، أعلن مكتب نتنياهو أن زعيم الليكود لن يحضر اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل.

وأشار المكتب، في بيان، إلى أن نتنياهو لن يحضر في الاجتماعات المقررة يوم 24 سبتمبر، حيث يعمل على دعم وضعه السياسي بعد تراجع حزبه الليكود إلى المركز الثاني بحوالي 31 مقعدا في انتخابات الكنيست الإسرائيلي، حسبما أظهرت النتائج شبه النهائية لانتخابات الكنيست.

وأفادت نتائج رسمية أنه بعد فرز 93 % من الأصوات، سجل حزب "أزرق أبيض" أو "كاحول لافان" بزعامة بيني جانتس رئيس الأركان الإسرائيلي السابق تقدما على الليكود مع 32 مقعدا مقابل 31 لليكود، بينما جاءت القائمة المشتركة في المركز الثالث بـ 13 مقعدا.

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