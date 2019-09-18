إطلاق اسم العالم المصري فاروق الباز على كويكب بالفضاء.. تعرف على التفاصيل

قالت الدكتورة جيهان جادو، عضو مجلس حي مدينة فرساي بفرنسا، إن الاتحاد العالمي للفلك والتابع لهيئة الأمم المتحدة أعلن إطلاق اسم الدكتور وعالم الفضاء المصري فاروق الباز علي كويكب بالفضاء نتيجة لأبحاثه القديرة مع ناسا بداية بمشروع ابولو لاستكشاف سطح القمر فى منتصف ستينيات القرن الماضي وشاملا تصوير الأرض من المدار على رحلة ابوللو سيوز الأمريكية الروسية المشتركة.



وأضافت جادو لصدى البلد، أنه لشرف كبير لمصر بل للعرب أجمع ان يكون كويكب بالسماء يحمل اسم هذا العالم الجليل والرائد العربي من الرواد القلائل في هذا المجال الدكتور فاروق الباز العالم المصري الذي ولد في الثاني من يناير 1938 في مدينة الزقازيق.



وحصل الباز على شهادة البكالوريوس في علوم الكيمياء والجيولوجيا من جامعة عين شمس في عمر العشرين وكذلك حصل في عام 1961 على شهادة ماجستير العلوم في الجيولوجيا، والدكتوراه فى عام 1964، ثم عمل في وكالة ناسا خلال برنامج أبوللو.