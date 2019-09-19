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برلمان

استدعاء وزير التنمية المحلية أمام البرلمان..اعرف السبب

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 09:59 ص
التوك توك
التوك توك
معتز الخصوصى
رحب النائب محمد الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، بقرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بشأن استبدال التوك توك بسيارة ميني فان، مشيرا إلى أنها فكرة جيدة ولكنها تحتاج إلى آلية للتنفيذ.

وقال محمد الحسينى، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن بدء محافظة كفر الشيخ، اتخاذ إجراءاتها نحو استبدال التوك توك بسيارة الميني فان أمر يثير التساؤلات حول الأسباب وراء اختيار تطبيقها فى هذه المحافظة وعدم عرض الأمر على اللجان النوعية المختصة فى البرلمان قبل البدء فى هذه الإجراءات.

وطالب عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان بعقد اجتماع دورى بين وزير التنمية المحلية ولجنة النقل والمواصلات ولجنة الإدارة المحلية بالبرلمان لشرح هذه التجربة الجديدة وآليات تنفيذها على أرض الواقع فى باقى المحافظات.

وأضاف: "إننى كمواطن أريد نجاح التجربة، بما يحقق الحماية للمواطن، خاصة فى ظل ما يرتكبه الصبية ممن يقودون التوك توك من مخاطر فى الشوارع".

وبدأت محافظة كفر الشيخ، الثلاثاء الماضى، اتخاذ إجراءاتها نحو استبدال سيارة الميني فان بالتوك توك، من خلال الوحدة المحلية لمركز ومدينة فوه، والتي أعلنت عن بدء العمل في المنظومة من خلال تحديد شروط معينة.

ووجهت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فوه في كفر الشيخ، أصحاب مركبات التوك توك بسرعة التوجه لمقر الوحدة المحلية لتسجيل البيانات الخاصة بمركباتهم، من أجل الحصول علي كود تعريفي خاص تمهيدًا لاستبداله، وذلك حتى اليوم الأول من شهر أكتوبر المقبل.

وحددت الوحدة المحلية المستندات والأوراق المطلوبة، وهي:

1 - استيفاء استمارة تعريفية تضمن بيانات صاحب مركبة التوك توك.
2 - صورة بطاقة الرقم القومي للمالك.
3 - صورة من رخصة المركبة إن وجدت.
4 - صورة من المبايعة.
5 - صور التوكيلات إن وجدت.
6 - دوسيه.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجّه بالبدء في برنامج لاستبدال وإحلال "التوك توك" بسيارات آمنة ومُرخصة، مثل "الميني فان" تعمل بالغاز الطبيعي، على أن تتبنى وزارة المالية، والجهات المعنية، تنفيذ هذا البرنامج، مثلما تم سابقًا في استبدال سيارات التاكسي القديمة، ليحل محلها التاكسي الأبيض.

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