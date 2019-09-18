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رياضة

دوري ابطال اوروبا.. ثنائية مانشستر سيتي تقضى على آمال دونيتسك في الشوط الاول

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 10:10 م
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
حسام الحارتي
انتهت أحداث الشوط الأول من المباراة التي تجمع بين فريقي مانشستر سيتي ومنافسه شاختار دونيتسك، ضمن الجولة الأولى لدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وتفوق مانشستر سيتي على منافسه شاختار دونيتسك في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما بهدفين نظيفين دون رد.

أحرز رياض محرز الهدف الأول في الدقيقة "24"، ليفتح المباراة، ليلاحقة إلكاي جوندوجان بالهدف الثاني في الدقيقة " 38" ليقضي على آمال لاعبي شاختار دونيتسك.

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