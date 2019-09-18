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رياضة

دورى ابطال اوروبا .. يوفنتوس يعمق جراح اتلتيكو مدريد بالهدف الثاني ..فيديو

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 10:37 م
ماتويدي
ماتويدي
حسن العمدة
أحرز بلاز ماتويدي الهدف الثاني لفريقه يوفنتوس فى شباك اتلتيكو مدريد ، من عمر الشوط الثاني ، ، فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا ، علي ملعب واندا ميتروبوليتانو فى الجولة الاولي ، فى دور المجموعات ، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وجاء الهدف الثاني لليوفنتوس فى الدقيقة 65 عن طريق ماتويدي بعد تلقيه عرضية رائعه من زميله ليقفز علي اثرها ويسددها برأسية قوية فتسكن الشباك علي الفور ، معلنا الهدف الثاني لفريقه.

وافتتح يوفنتوس التهديف فى الدقيقة 48 عن طريق كوادرادو بعد توغل رائع من الجبهه اليسري ويسددها بقوة فتسكن الشباك ، معلنا الهدف الاول للسيد العجوز.

وتضم المجموعة الرابعه ، باير ليفركوزن ، لوكوموتيف موسكو ، أتلتيكو مدريد ، يوفنتوس.

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