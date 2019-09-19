أول تعليق رسمى من المصرى بشأن تولى إيهاب جلال تدريب منتخب مصر

أكد سمير حلبية، رئيس النادى المصري البورسعيدى، أنه لم يصله أى شىء رسمى من اتحاد الكرة بشأن تولي إيهاب جلال، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم، تدريب منتخب مصر خلال الفترة المقبلة؛ خلفًا للمكسيكى خافيير أجيرى.





وقال سمير حلبية، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إن إيهاب جلال قاد تدريب المصرى اليوم استعدادًا لمواجهة حرس الحدود الأحد المقبل فى الجولة الأولى من منافسات الدورى الممتاز، مؤكدًا أنه لا يعلم شيئًا عن صدور قرار من قبل اتحاد الكرة، بتعيين إيهاب جلال مديرًا فنيًا لمنتخب مصر.





وكانت أنباء أكدت أمس تولى إيهاب جلال تدريب منتخب مصر؛ بعد أن استقر اتحاد الكرة عليه، ونجاحه فى التفوق على كافة منافسيه المرشحين حسن شحاتة، وحسام البدرى، وحسام حسن.