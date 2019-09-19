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منوعات

وأخيرا سامسونج تكشف عن Galaxy M10s و Galaxy M30s .. تفاصيل

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 05:59 ص
سامسونج
سامسونج
آية جمعة
كشفت شركة سامسونج الكورية، أمس الأربعاء، عن هاتفين جديدين من سلسلة هواتف (جالاكسي إم) Galaxy M، وهما: (جالاكسي إم10إس) Galaxy M10s، و(جالاكسي إم 30 إس) Galaxy M30s في الهند.

ووفقا لموقع "إنديا توداي" الهنندي، فإن الهاتفين الجديدين عبارة عن نسخة مطورة من Galaxy M30 و M10.

ويمتاز الهاتفان الجديدان بسعر معقول، ومواصفات متوسطة، ولكن مع بطارية كبيرة السعة.

وسيُصبح هاتف Galaxy M10s متوفرًا للشراء في الهند إبتداءً من 29 سبتمبر بسعر 8999 روبية هندية أي ما يعادل 129 دولار تقريبا.

ويحتوي الهاتف على كاميرتين خلفيتين بدقة 13 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.9 للرئيسية، وبدقة 5 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، كما يوجد حساس البصمة.

ويأتي الهاتف بـ معالج ثماني النواة من نوع Exynos 7884B بتردد 1.6 جيجاهرتز، كما أنه يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي بحجم 3 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت.

وتأتي البطارية بسعة 4,000 ميلي أمبير/ ساعة، وتدعم تقنية الشحن السلكي السريع باستطاعة 15 واطًا عن طريق منفذ (يو إس بي-سي) USB-C.

بينما سيصبح هاتف Galaxy M30s متوفرًا إبتداءً من 29 سبتمبر بما يعادل 196 دولار لنسخة 4GB/64GB، وبما يعادل 238 دولار لنسخة 6GB/128GB.

وسيكون هاتف Galaxy M30s متوفرًا بثلاثة ألوان مختلفة تشمل الأسود والأزرق والأبيض.

ويمتاز الهاتف ببطاريته التي تبلغ سعتها 6,000 ميلي أمبير/ ساعة.

ويأتي الهاتف بكاميرا أمامية تبلغ دقتها 16 ميجابكسل وهي تأتي ضمن نتوء في الشاشة المصنوعة من نوع Super AMOLED وبقياس 6.4 بوصات، وبدقة 1080p.

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