نانسي عجرم تتألق وسط الطبيعة.. ومتابعوها: أنتِ في القلب



وتشارك نانسى عجرم حاليًا في تصوير حلقات تجارب الأداء للموسم الثالث من برنامج "ذا فويس كيدز".





ويذكر أن آخر حفلات نانسى عجرم فى السعودية كانت ضمن سلسلة حفلات موسم جدة، التى تقيمها الهيئة العامة للترفيه.

















































نشرت نانسي عجرم صورة جديدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، بإطلالة هادئة ورقيقة وسط الأشجار.وظهرت نانسي عجرم بـ فستان طويل عليه العديد من الورود باللون الأخضر، وهى تتوسط الأشجار، مما جعل إطلالتها متناسقة مع الحديقة.واعتادت نانسى على الظهور بإطلالات راقية وبسيطة كعادتها، واكتفت بترك شعرها المنسدل على الكتفين مرتدية نظارة شمس سوداء، ونال إعجاب متابعيها، وعلق أحدهم قائلًا: "أنتِ فى القلب".