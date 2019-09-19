بدون ميكب.. شاهد الراقصة جوهرة بإطلالة جريئة

نشرت الفنانة الاستعراضية جوهرة ستوري جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بإطلالة ساحرة.



وأطلت جوهرة بـ بلوزة بأكمام طويلة وجيب جينز قصيرة وبأزرار من المنتصف وانتعلت كوتشي رياضيا، ولم تتكلف فى اختيار الإكسسوارات واكتفت بقرط رقيق يناسب إطلالتها.



ومن الناحية الجمالية، لم تضع جوهرة الميكب واعتمدت على جمالها الطبيعي، وكان شعرها البني منسدلًا على كتفيها.



وإليكم الصور التي تبرز إطلالتها..



