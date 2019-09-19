ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

تدشين مؤسسة فاروق حسني الثقافية.. 29 سبتمبر

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 11:55 ص
صدى البلد
جمال الشرقاوي
يدشن الفنان فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، مؤسسته الثقافية، في السابعة مساء الأحد 29 سبتمبر الجاري، وذلك بمقر المؤسسة الكائن حي الزمالك، بحضور نخبة من المثقفين وبعض الشخصيات العامة، والفنانين التشكيليين.

وحصلت مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون على التصديق الرسمى من وزارة التضامن الاجتماعى؛ تمهيدا لبدء نشاطها الفني والثقافي اعتبارًا من هذا الإشهار، وحملت المؤسسة رقم إشهار هو 872 لسنة 2019.

وقامت مؤسسة فاروق حسنى للثقافة والفنون بالإجراءات الإدارية الخاصة بإتمام الإشهار، واختارت أن يكون مقرها فى حى الزمالك الذى يعتبر عاصمة الفنون فى مصر، وهو ذات المقر الذى سيتضمن المتحف الخاص بالفنان والذى يضم العديد من لوحات الفنان الكبير فاروق حسنى كما سيضم العديد من مقتنياته سواء من اللوحات أو من التماثيل المصرية والعالمية.

وستهتم المؤسسة بجميع فروع الإبداع وجميع مكونات الثقافة وفق مفهوم يؤكد أن الثقافة قادرة على استيعاب كل الممارسات الإبداعية للإنسان، كما أنها قادرة على تنمية إنسانيته، وستكون المؤسسة ستكون مستقلة تماما سواء من الناحية المالية أو الإدارية وأن توجهاتها لن تحيد عن التوجهات الوطنية الثقافية الخالصة، كما أنها ستحاول أن تخلق مجالا جذابا للشباب كما ستحاول الإسهام فى دعم أصحاب الطاقات الإبداعية الخلاقة والمواهب الأصيلة.

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

مرتضي منصور يكشف إمكانية التعاقد مع نجمي الأهلي في قناة الزمالك الجديدة

الأرصاد تعلن موعد بداية فصل الخريف.. فيديو

بعد انفجارات أرامكو.. صافرات الإنذار تدوي في مدن سعودية اليوم

بكتف ساقط .. فيفي عبده تتألق بجانب مي سليم.. ومي كساب تعلق

بنفس الفستان كارمن سليمان وأسيل عمران.. من الأجمل؟

بـ الجلد.. ياسمين عبد العزيز فى إطلالة جريئة.. صور

راقصة باليه في حالة سكر تعتدي على ضباط شرطة بالمطار.. والسبب ؟!

أخلت بكرامة الوظيفة العامة.. عقوبات مشددة لمديرة تعليم الشرقية والقاهرة السابقة

بشرة خير لجماهير الأهلي قبل لقاء السوبر أمام الزمالك

مرتضي منصور يكشف إمكانية التعاقد مع نجمي الأهلي في قناة الزمالك الجديدة

العين الحمراء تبدأ في الظهور.. قرار قوي من اتحاد الكرة قبل سوبر الأهلي والزمالك

مبالغ فيه.. مش هتصدق سعر حلق ياسمين صبري.. صور

اهم الاخبار.. سحب دواء زانتاك.. تغيير موعد مباراة السوبر بين الاهلى والزمالك.. سر انتقال مرسي إلى دار الحرس الجمهوري قبل 30 يونيو

مش هدفى إحراج الخطيب.. مرتضى منصور يكشف تفاصيل مكالمته مع مؤمن زكريا

اخبار الرياضة.. تغيير موعد مباراة السوبر المصري.. سر تأخر إعلان مدرب المنتخب.. أول تعليق رسمى من المصرى على رحيل ايهاب جلال

بمكياج جذاب و فستان راق .. فيفي عبده تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

اتحاد الكرة يوجه صدمة قوية لـ النادي المصري بسبب إيهاب جلال.. اعرف السبب

لبنان خارج القائمة .. 3 بلاد تحظر خدمة واتساب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مبالغ فيه.. مش هتصدق سعر حلق ياسمين صبري.. صور

الخير لسه جوانا.. طلاب طب بنها يوزعون أدوية وهدايا على المرضى غير القادرين

نانسي عجرم تتألق وسط الطبيعة.. ومتابعوها: أنتِ في القلب