تدشين مؤسسة فاروق حسني الثقافية.. 29 سبتمبر

يدشن الفنان فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، مؤسسته الثقافية، في السابعة مساء الأحد 29 سبتمبر الجاري، وذلك بمقر المؤسسة الكائن حي الزمالك، بحضور نخبة من المثقفين وبعض الشخصيات العامة، والفنانين التشكيليين.



وحصلت مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون على التصديق الرسمى من وزارة التضامن الاجتماعى؛ تمهيدا لبدء نشاطها الفني والثقافي اعتبارًا من هذا الإشهار، وحملت المؤسسة رقم إشهار هو 872 لسنة 2019.



وقامت مؤسسة فاروق حسنى للثقافة والفنون بالإجراءات الإدارية الخاصة بإتمام الإشهار، واختارت أن يكون مقرها فى حى الزمالك الذى يعتبر عاصمة الفنون فى مصر، وهو ذات المقر الذى سيتضمن المتحف الخاص بالفنان والذى يضم العديد من لوحات الفنان الكبير فاروق حسنى كما سيضم العديد من مقتنياته سواء من اللوحات أو من التماثيل المصرية والعالمية.



وستهتم المؤسسة بجميع فروع الإبداع وجميع مكونات الثقافة وفق مفهوم يؤكد أن الثقافة قادرة على استيعاب كل الممارسات الإبداعية للإنسان، كما أنها قادرة على تنمية إنسانيته، وستكون المؤسسة ستكون مستقلة تماما سواء من الناحية المالية أو الإدارية وأن توجهاتها لن تحيد عن التوجهات الوطنية الثقافية الخالصة، كما أنها ستحاول أن تخلق مجالا جذابا للشباب كما ستحاول الإسهام فى دعم أصحاب الطاقات الإبداعية الخلاقة والمواهب الأصيلة.