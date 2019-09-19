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برلمان

تفوح منه رائحة القبح السياسي.. حزب الحركة الوطنية يرد على بيان تيار الكرامة

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 12:35 م
اسامة الشاهد
اسامة الشاهد
أسامة علي
وصف المهندس أسامة الشاهد، القائم بأعمال رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، البيان الذي أصدره حزب تيار الكرامة والذي يلوح خلاله بتجميد نشاطه بأنه بيان متربص تفوح منه رائحة القبح السياسي وهو بيان يستهدف ضرب استقرار الوطن وإيقاظ فتنة ملعونة لإثارة البلبلة، متناسين أن شعب مصر بات الآن أكثر وعيًا وإدراكًا لكل ما يحيط بدولته من إخطار ومؤامرات تستهدف كيانها الوجودي.

وأردف الشاهد متسائلًا فى بيان له :أين هو نشاط حزب تيار الكرامة الذي يريد تجميده؟! ماذا قدم للحياة السياسية في مصر؟! أين مقراته بالقاهرة والمحافظات؟! من هم كوادره وقياداته؟! ماذا فعل للشباب؟! هل عقد لهم يومًا ما أي دورات تدريبية وتثقيفية؟!”.

وتابع الشاهد قائلًا: “للأسف إنهم مجرد نفر من الناس لا ترى منهم سوى تنظير وأبواق حنجورية تحرض وتسكب الزيت على نار الفتنة لا يهمهم وطن ولا يشغل بالهم أمن واستقرار يتاجرون بالشعارات ويرفعون الباطل ويزيفون الحق لتحقيق مكاسب رخيصة حتى ولو كان ذلك بالرقص على جثة الوطن.. ولكن هيهات لهم هيهات أن ينالوا ما يريدون”.

وأضاف أسامة الشاهد، أن مصر الآن باتت دولة قوية مستقرة بفضل وعي شعبها وقوة جيشها وبسالة شرطتها لذا أقول لتيار الكرامة وأعوانهم:"المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين" فاحذروا غضبة شعب مصر فمن يحاول أن يمسك الشمعة من شعلتها قطعًا ستحترق يده فلا تزينوا القبح ولا تصفقوا للباطل ولا تتعاملوا مع وطنكم وكأنكم أجراء وإعلموا أن حساب الشعب سيكون عسير وإن غدًا لناظره قريب.

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