4 ملفات.. ماذا يحتاج الزمالك بعد فقدان السوبر أمام الأهلي؟
وزيرة التنمية المحلية تتابع سير انتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظات المرحلة الأولى
السعودية: التبادل التجاري مع مصر ارتفع في 2024 لـ16 مليار دولار
وزير الخارجية: الاستثمار في مصر فرصة ذهبية لرجال الأعمال الخليجيين في القطاعات الاستراتيجية
رئيس الوزراء: مصر تشهد طفرة تنموية شاملة منذ قرابة 10 أعوام
"مش عارفة إن النهاردة إجازة".. طفلة تذهب للمدرسة ببولاق وتفاجأ بالانتخابات.. فيديو وصور
3 قرارات عاجلة في الزمالك بعد خسارة السوبر أمام الأهلي
عطل فني خلال كلمة مدبولي بـ منتدي الاستثمار والتجارة المصري الخليجي
مدبولي يدعو المستثمرين الخليجيين إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر
واين روني يهاجم محمد صلاح بعد خسارة ليفربول أمام مانشستر سيتي
حفاوة الاستقبال بالنائب محمد أبو العينين لحظة زيارته مقر هيئة النظافة والتجميل بالجيزة
من 3 لـ 4 مساء.. ساعة راحة للقضاة المشرفين على انتخابات مجلس النواب
مصدر مسؤول: فيفا لم يخطر الزمالك رسميا بقرار إيقاف القيد

منتصر الرفاعي

كشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك، أن إدارة النادي لم تتلق حتى الآن أي إخطار رسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن إيقاف القيد الجديد على خلفية أزمة مستحقات اللاعب التونسي فرجاني ساسي.

وأوضح المصدر، أن النادي لم يتسلم أي مراسلات رسمية من "فيفا" حتى صباح اليوم الإثنين، مؤكدًا أن جميع الخطابات الدولية تصل عادة إلى النادي عبر البريد الإلكتروني الرسمي المعتمد.


وأشار إلى أنه في حال ورود أي إخطار رسمي، فسيتم التعامل معه فورًا بواسطة المستشار القانوني المكلف بملفات القضايا الدولية لمتابعة الموقف القانوني واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكد المصدر أن قرار إيقاف القيد متوقع منذ فترة نتيجة عدم تسوية مستحقات اللاعب فرجاني ساسي، والتي تبلغ قيمتها نحو 880 ألف يورو بعد إضافة الفوائد على المبلغ الأصلي البالغ 700 ألف يورو.

وأضاف أن الاستئناف الذي تقدم به الزمالك ضد الحكم تم رفضه رسميًا، مما جعل قرار الإيقاف نهائيًا ومنتظرًا في أي لحظة.

وأشار المصدر إلى أن الزمالك يواجه عدداً من القضايا الجديدة أمام "فيفا" قد تهدد بتجميد القيد مجددًا خلال الفترات المقبلة، وتشمل مطالبات مالية تخص المدرب السويسري كريستيان جروس ومساعديه، والإيفواري إبراهيما نداي، والبولندي كونراد ميشالاك، إلى جانب بعض اللاعبين السابقين.

واختتم المصدر تصريحاته بالإشارة إلى أن أزمة مستحقات المدرب البرتغالي جوزيه جوميز ومساعديه في طريقها للحل قريبًا، مؤكدًا أن القيمة المالية المطلوبة أقل نسبيًا مقارنةً بمستحقات فرجاني ساسي، مما يُسهِّل تسويتها خلال الفترة القادمة.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الدجاج؟
نرمين الفقى تلفت الانتباه بخصر منحوت فى أحدث إطلالة
النائب محمد أبو العينين
مصنع جنرال موتورز
