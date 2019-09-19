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حوادث

ضبط تاجري مخدرات قبل ترويجهما حشيش وفودو بالمرج

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 12:41 م
تاجرى مخدرات
تاجرى مخدرات
كتب محمد صبرى
أسفرت جهود البحث الجنائى بالقاهرة ضد مروجى المواد المخدرة عن ضبط عنصرين إجراميين بالمرج لحيازتهما كمية من مخدرى الحشيش والفودو بقصد الإتجار، وامر اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة باحاله المتهمين إلى النيابة.

وكانت جهود أجهزة البحث الجنائى باشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة قد أسفرت عن ضبط (عنصر إجرامى - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج - سبق إتهامه فى قضية "مخدرات") حال تواجده بمنطقة سكنه بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزته (كمية من الحشيش المخدر وزنت 1,400 كيلو جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول). 

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه.

كما تم ضبط (عنصر إجرامى - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) حال تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته (كمية من الفودو المخدر وزنت 1,260 كيلو جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول).

وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ضبط تاجري مخدرات قبل ترويجهما حشيش وفودو بالمرج
ضبط تاجري مخدرات قبل ترويجهما حشيش وفودو بالمرج
ضبط تاجري مخدرات قبل ترويجهما حشيش وفودو بالمرج

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