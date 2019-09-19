شمس بحر.. فيديو كليب جديد لفريق واما قريبا

كشفت شركة "نجوم ريكورد" المنتجه لـ ألبوم فريق واما الذي يحمل عنوان "الصيف ابتدى عن طرح فيديو كليب "شمس بحر" قريبا ونشرت صورة عبر صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".



وعلقت قائله: " تقول لمين متفتكرش إن في حد عاش حبنا ولا جرب يعيش الحياة زينا كليب شمس بحر لفريق واما قريبا.



وكان فريق واما أصدر أغنية "يلا نرقص" خامس أغنيات ألبوم "الصيف ابتدا" عنوان الألبوم الجديد لفريق واما، والذى يشهد عودتهم للساحة الفنية مرة أخرى، بعد غياب نحو 4 سنوات.



ويعتبر فريق "واما"، واحدا من أبرز الفرق الغنائية، والمكون من الفنانين نادر حمدي، وأحمد فهمي، ومحمد نور، وأحمد الشامي، وكانت بداية انطلاقاتهم عام 2002 مع ألبوم "يا ليل"، وفى رصيدهم الفنى 4 ألبومات بجانب عدد من الأغنيات السينجل.



