التسمم.. 3 مخاطر لتسخين الأرز بعد طهيه

كشف موقع blodsky عن دراسة جديدة لمخاطر التي يتعرض لها الإنسان نتيجة لتسخين الأرز بعد طهيه.



وأكدت الدراسة أن الإجراء السليم يتمثل في تسخين الأرز مرة واحدة فقط بعد طهيه لأن تسخينه يعرض الإنسان لمتاعب كثيرة منها: الإسهال، والتسمم، والجفاف.



وأوضحت الدراسة أن عملية تبريد الأرز فى الثلاجة تتم بعد مرور ساعة من طهيه، لافتًا إلى أن عملية تبريده لا ينبغي أن تتجاوز الـ24 ساعة كحد أقصى.



وذكرت أن طريقه طبخ الأرز تحتوي على الكثير من الأخطاء نتيجة لاحتوائه على مواد كيماوية تعلق به خلال فترة الزراعة.



وأكد الباحثون أن الأرز يحتاج إلى كمية ماء كبيرة أثناء طهيه من أجل إزالة مكونات الزرنيخ الكيميائية، بالإضافة إلى أن نقع الأرز في قدر من الماء ليلة كاملة قبل طبخه يخفض احتمال الإصابة بأمراض القلب والسرطان المرتبطة بالغذاء، بنسبة 80%.