أخبار الرياضة.. صدمة لاتحاد الكرة.. إيهاب جلال يرفض والبدري يقترب.. مرتضى يقصف جبهة الأهلي.. مفاجأة ميتشو

صدمة لـ اتحاد الكرة .. ايهاب جلال يرفض تدريب منتخب مصر
كشف سمير حلبية رئيس نادي المصري البورسعيدي أن إيهاب جلال مدرب الفريق أبلغ مسئولي اتحاد الكرة المصري بأنه يرفض تدريب المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة.
رسميًا.. تعديل موعد مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك
اعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن قرار اللجنة المؤقتة بقيادة عمرو الجنايني بتعديل موعد مباراة السوبر المصري بين النادي الأهلي ونادي الزمالك.
الوجوه الجديدة سلاح الأهلي والزمالك في السوبر المصري
يترقب محبو الساحرة المستديرة في الوطن العربي بصفة عامة وعشاق الكرة المصرية على وجه الخصوص لقاء القمة المرتقب بين الأهلي والزمالك غدا الجمعة على كأس السوبر المصري.
نجوم تونس كلمة السر في سوبر الأهلي والزمالك
تترقب الجماهير المصرية والعربية ديربي القاهرة الشهير حين يصطدم الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي مع منافسة الزمالك غدا الجمعة على استاد الجيش المصري ببرج العرب على لقب السوبر المصري.
مفاجأة القمة.. الأهلي يجهز لثغرة بيضاء في دفاعات الزمالك
يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم باستاد مختار التتش قبل أن يعلن الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر القائمة التي ستغادر الي الإسكندريه للدخول في معسكر مغلق هناك ليلة المباراة.
مفاجأة مدوية.. حسام البدري الأقرب لمنتخب مصر والإعلان خلال ساعات
في مفاجأة من العيار الثقيل، بات حسام البدري، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، هو الأقرب لتولي المسئولية الفنية لادارة منتخب مصر الأول لكرة القدم خلفًا للمكسيكي خافيير أجيري.
قصف جبهة الأهلي.. رئيس الزمالك: تركى آل الشيخ طلب تحمل تكلفة علاج أحمد مرتضى
كشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن المستشار تركى آل الشيخ رئئيس هيئة الترفيه السعودى الحالى ومالك نادي بيراميدز السابق عرض تحمل نفقات علاج نجله أحمد مرتضى عضو مجلس إدارة الزمالك .
السوبر المصري.. ميتشو يجهز مفاجأة هجومية فى تشكيل الزمالك لـ ارباك الأهلى
يستعد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الصربي ميتشو، لتجهيز مفاجأة فى تشكيل الفريق الأبيض أمام الأهلي في مباراة السوبر المصري المقرر لها غدا الجمعة ببرج العرب.