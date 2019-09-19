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رياضة

نقل مباراة الأهلي وكانو سبورت إلى استاد السلام

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 04:22 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
أكد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي أن الجهات الأمنية وافقت على إقامة مباراة الأهلي وكانو سبورت الغيني، في أحد ملاعب القاهرة.

وقال مرجان: "مباراة العودة أمام كانو سبورت ستقام على ملعب السلام في إياب دور الـ 32 لدوري أبطال افريقيا مساء يوم السبت الموافق 28 من الشهر الجاري".

يذكر أن الأهلي حقق الفوز على كانو سبورت بهدفين دون رد سجلهما صلاح محسن ووليد سليمان في ذهاب دور الـ 32 الذي أقيم بغينيا الاستوائية.

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