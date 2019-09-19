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فن

مينا مسعود مصري لمع في سماء هوليوود.. ووقف أمام ويل سميث

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 06:53 م
مينا مسعود
مينا مسعود
سعيد فراج
وصل النجم العالمي مينا مسعود صاحب الأصول المصرية إلى مدينة الجونة اليوم الخميس لحضور فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي.

"مينا منصور مسعود" هو ممثل من أصل مصرى، ولد فى 17 سبتمبر 1991 بالقاهرة لأبوين مصريين قبل سفرهم وإقامتهم فى كندا، لعب دور "علاء الدين" فى النسخة الواقعية للفيلم أمام النجم العالمي ويل سميث، كما لعب دور "طارق القصار" فى المسلسل التليفزيونى "جاك رايان"، كما كان له دور فى مسلسل "نيكيتا" فى الموسم الأول.

ولد مينا مسعود في مصر وهاجر إلى كندا، وتخرج في جامعة "Ryerson University" بعد دراسة المسرح.

وانتهى مينا مسعود مؤخرًا من تصوير فيلم التشويق "Strange But True" المقرر طرحه تجاريًا خلال العام الجاري.

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