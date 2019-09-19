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الحزن في القلب .. يسرا: مسئوليتي تجاه بلدي تجبرني على المشاركة بمهرجان الجونة

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 08:59 م
يسرا
يسرا
عبد الخالق صلاح
قالت الفنانة يسرا، إنها تعتبر مهرجان الجونة السينمائي كابنها الذي لا يمكنها التخلي أو الابتعاد عنه.

وأضافت خلال تصريحات تليفزيونية: أنها بسبب ظروف وفاة والدتها لم تكن مشاركة في الإعداد والتنظيم لمهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، لذا تعتبر نفسها ضيفة شرف، مؤكدة أن المهرجان يكبر وينضج بشكل مشرف.

وأضافت يسرا خلال افتتاح فعاليات المهرجان في دورته الثالثة؛ المذاع على فضائية « أون أي»؛ أنه برغم حزنها على وفاة والدتها إلا أنها لا تستطيع عدم المشاركة في المهرجان، قائلة: «الحزن في القلب والحياة لابد أن تستمر ومشاركتها في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة تأتي انطلاقا من مسئوليتها تجاه البلد والمهرجان». 

يشار إلى ان الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى انطلقت اليوم الخميس 19 سبتمبر، فى حضور سينمائى مصرى وعربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري

يشارك بالمهرجان 12 فيلما فى مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و 9 أفلام في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 فيلمًا فى مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام فى البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلمًا خارج المسابقة، والذى يجعل عدد الأفلام المشاركة فى برنامج هذا العام 68 فيلمًا.

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