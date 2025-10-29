ننشر برنامج ورشة العمل الإقليمية حول مكافحة خسائر سلسلة الإمداد الغذائي

تنطلق بعد قليل ، فعاليات ورشة العمل الإقليمية المتخصصة التي تنظمها (لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية) بالبرلمان العربي، وذلك بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة (إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي) تحت عنوان: “دعم الدول العربية في سنّ التشريعات المتعلقة بالحد من فقد وهدر الأغذية”، تنفيذًا لتوصية لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالبرلمان العربي وقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية.

تأتي الورشة في إطار الجهود المشتركة بين البرلمان العربي وجامعة الدول العربية؛ لتعزيز منظومة الأمن الغذائي من خلال تفعيل القانون الاسترشادي العربي لمكافحة خسائر سلسلة الإمداد الغذائي (الفاقد والهدر من الأغذية)، وتحويله إلى تشريعات وطنية عملية تُسهم في الحد من هذه الظاهرة التي تهدد الأمن الغذائي في المنطقة.

يشارك في الورشة ممثلون عن منظمات عربية ودولية بارزة من بينها: منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، شبكة بنوك الطعام الإقليمية، والاتحاد العربي للصناعات الغذائية، وذلك بهدف تبادل أفضل الممارسات وتطوير الشراكات المؤسسية في مجال التشريعات الغذائية.

ومن المنتظر أن تخرج الورشة بمجموعة من التوصيات العملية لتفعيل القانون الاسترشادي العربي على المستويات الوطنية، إلى جانب إرساء إطار للتنسيق المستدام بين البرلمان العربي والمؤسسات الإقليمية والدولية ذات الصلة، بما يساهم في دعم الجهود العربية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي

ويتصمن برنامج ورشة العمل الإقليمية حول دعم الدول العربية في سن تشريعات خاصة بقضية الفقد والهدر من الغذاء، ما يلي:

الجلسة الافتتاحية

كلمة الأمين العام: محمد بن راشد الجعفري – رئيس البرلمان العربي.

كلمة وزارة الزراعة: د. عبد السعيد الواعري – المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة لإقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا.

صورة جماعية للمشاركين في ورشة العمل.

الجلسة الأولى

كلمة النائب: محمد البكوري – رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والعاملين بالبرلمان العربي.

كلمة الدكتور: وليد عربيات – خبير كبير المستوى لإدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي.

الجلسة الفنية حول قضية الفقد والهدر وتعليقات من المنظمات المشاركة

الدكتور عمرو الشهاوي – مؤسس ورئيس شبكة بنوك الطعام الإقليمية وبنوك الخير.

الدكتور خالد الطويل – منسق النظم الغذائية – الفاو – روما.

الدكتور مصطفى نبيل – مسؤول سلامة وجودة الغذاء – الفاو.

السيد فادي جبر – الأمين العام للاتحاد العربي للصناعات الغذائية.

السيد حمو المعمراني – مسؤول الشؤون الاقتصادية – الأسكوا.

مداخلات أصحاب المعالي أعضاء البرلمان العربي.

التوصيات وكلمة ختامية.

وبحسب ش- فإهدار الغذاء وفقدانه من الممكن أن يقضي على استدامة تلك النظم الغذائية، وبالتالي يزداد خطر ارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي.

وأكد برنامج الأغذية العالمي، أن إهدار الغذاء في الدول المتقدمة يسهم بشكل مباشر في إحداث مشكلات مناخية تؤدي إلى انتشار ظاهرة الجوع بين ملايين من البشر.