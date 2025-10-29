قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجيش الإسرائيلي يعلن العودة إلى وقف إطلاق النار في غزة
رئيس الوزراء يؤكد استقلال الجهاز المركزي للمحاسبات ويدعو لتوظيف الذكاء الاصطناعي في الرقابة المالية
بث فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير داخل الأندية ومراكز الشباب بالجيزة
الاتحاد الأوروبي يحذر من كارثة إنسانية بعد سيطرة قوات الدعم السريع على الفاشر
مدبولي: الدولة تبني مدنًا ذكية وتربط المحافظات بشبكة طرق هي الأكبر في الشرق الأوسط
الرئيس السيسي يهنئ رئيسي تركيا والنمسا بذكرى العيد القومي
رئيس الوزراء: مصر ماضية في طريق الإصلاح الشامل وبناء دولة حديثة
مدبولي: مبادرة حياة كريمة إحدى أكبر مشروعات تنمية الريف على مستوى العالم
عودة ثلاثي الأحمر.. موعد مباراة الأهلي أمام بتروجت فى الدوري والقناة الناقلة
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن استئناف وقف إطلاق النار في غزة
جوتيريش يعرب عن قلقه البالغ إزاء أعمال العنف عقب الانتخابات الرئاسية في الكاميرون
خالد مرتجي:أناشد المسئولين بعودة الجمهور للمدرجات بكامل العدد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ننشر برنامج ورشة العمل الإقليمية حول مكافحة خسائر سلسلة الإمداد الغذائي

محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي
محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي
الديب أبوعلي

تنطلق بعد قليل ، فعاليات ورشة العمل الإقليمية المتخصصة التي تنظمها (لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية) بالبرلمان العربي، وذلك بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة (إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي) تحت عنوان: “دعم الدول العربية في سنّ التشريعات المتعلقة بالحد من فقد وهدر الأغذية”، تنفيذًا لتوصية لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالبرلمان العربي وقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية.

تأتي الورشة في إطار الجهود المشتركة بين البرلمان العربي وجامعة الدول العربية؛ لتعزيز منظومة الأمن الغذائي من خلال تفعيل القانون الاسترشادي العربي لمكافحة خسائر سلسلة الإمداد الغذائي (الفاقد والهدر من الأغذية)، وتحويله إلى تشريعات وطنية عملية تُسهم في الحد من هذه الظاهرة التي تهدد الأمن الغذائي في المنطقة.

يشارك في الورشة ممثلون عن منظمات عربية ودولية بارزة من بينها: منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، شبكة بنوك الطعام الإقليمية، والاتحاد العربي للصناعات الغذائية، وذلك بهدف تبادل أفضل الممارسات وتطوير الشراكات المؤسسية في مجال التشريعات الغذائية.

ومن المنتظر أن تخرج الورشة بمجموعة من التوصيات العملية لتفعيل القانون الاسترشادي العربي على المستويات الوطنية، إلى جانب إرساء إطار للتنسيق المستدام بين البرلمان العربي والمؤسسات الإقليمية والدولية ذات الصلة، بما يساهم في دعم الجهود العربية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي

ويتصمن برنامج ورشة العمل الإقليمية حول دعم الدول العربية في سن تشريعات خاصة بقضية الفقد والهدر من الغذاء، ما يلي: 

  • الجلسة الافتتاحية

كلمة الأمين العام: محمد بن راشد الجعفري – رئيس البرلمان العربي.

كلمة وزارة الزراعة: د. عبد السعيد الواعري – المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة لإقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا.

صورة جماعية للمشاركين في ورشة العمل.

  • الجلسة الأولى

كلمة النائب: محمد البكوري – رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والعاملين بالبرلمان العربي.

كلمة الدكتور: وليد عربيات – خبير كبير المستوى لإدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي.

  • الجلسة الفنية حول قضية الفقد والهدر وتعليقات من المنظمات المشاركة

الدكتور عمرو الشهاوي – مؤسس ورئيس شبكة بنوك الطعام الإقليمية وبنوك الخير.

الدكتور خالد الطويل – منسق النظم الغذائية – الفاو – روما.

الدكتور مصطفى نبيل – مسؤول سلامة وجودة الغذاء – الفاو.

السيد فادي جبر – الأمين العام للاتحاد العربي للصناعات الغذائية.

السيد حمو المعمراني – مسؤول الشؤون الاقتصادية – الأسكوا.

  • مداخلات أصحاب المعالي أعضاء البرلمان العربي.
  • التوصيات وكلمة ختامية.

وبحسب ش- فإهدار الغذاء وفقدانه من الممكن أن يقضي على استدامة تلك النظم الغذائية، وبالتالي يزداد خطر ارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي.

وأكد برنامج الأغذية العالمي، أن إهدار الغذاء في الدول المتقدمة يسهم بشكل مباشر في إحداث مشكلات مناخية تؤدي إلى انتشار ظاهرة الجوع بين ملايين من البشر.

البرلمان العربي جامعة الدول العربية هدر الغذاء لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

600 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

وزيرة التنمية المحلية

بالأسماء.. تعيين ونقل 164 قيادة محلية بينهم 5 سكرتيري عموم و10 سكرتير مساعد و134 رئيس مركز ومدينة وحي وإنهاء خدمة لـ 15 قيادة

مشغولات ذهبية

عقب ارتفاعه.. سعر الذهب الآن في مصر

ارشيفية

الغوريلا تفسد حفل خطوبة وتتسبب في طعن شقيق العريس وآخرين بالجيزة

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر.. وهذه قيمة الجنيه

المتحف المصري الكبير

قرار حكومي يوضح: هل ستكون إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير مناسبة سنوية ثابتة؟

محمد سامي ومي عمر

ضربت واحد في أسبانيا.. المخرج محمد سامي يروي تفاصيل أزمة ابنته الصحية ومُعاكسة زوجته

الدولار

عقب التراجع.. أسعار الدولار اليوم الأربعاء 28-10-2025

ترشيحاتنا

أذكار الصباح

أذكار الصباح مكتوبة .. رددها تحفظك من كل سوء

ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».. أوقاف الفيوم تنظّم ندوة توعوية حول "أخلاقيات التعامل اللائق مع السائح"

أوقاف الفيوم تنظم ندوة توعوية حول أخلاقيات التعامل اللائق مع السائح

ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».. أوقاف السويس تنظّم ندوة علمية بجامعة السويس بعنوان " خطورة التنمر"

ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».. ندوة علمية بجامعة السويس حول "خطورة التنمر"

بالصور

هوندا أمام القضاء بسبب هبوط دواسات الفرامل فجأة على الأرض

هوندا
هوندا
هوندا

مدبولي يشهد تسلم مصر رئاسة "الإنتوساي"

مدبولي يشهد تسلم مصر رئاسة "الإنتوساي"
مدبولي يشهد تسلم مصر رئاسة "الإنتوساي"
مدبولي يشهد تسلم مصر رئاسة "الإنتوساي"

أسرار المطبخ.. 10 طرق لنجاح أي وصفة من أول مرة

10 أسرار لنجاح أي وصفة من أول مرة
10 أسرار لنجاح أي وصفة من أول مرة
10 أسرار لنجاح أي وصفة من أول مرة

شئون البيئة بالشرقية يُنفذ 15 حملة مفاجئة لفحص عوادم السيارات ويضبط 61 سيارة مخالفة

فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات

فيديو

عيد ميلاد اليسا

إليسا تفاجئ جمهورها بـ"ابنتها" السرية وتغازل كريم فهمي في احتفال عيد ميلادها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: لماذا مريم؟!!

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المناخية الذكية ودورها في تعظيم الإنتاج وتقليل مخاطر التقلبات الجوية في مصر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

المزيد