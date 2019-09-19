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بـ قوام ممشوق وفستان جريء.. ياسمين صبري تتمسك باللون الأخضر فى مهرجان الجونة

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 08:52 م
ياسمين صبرى
ياسمين صبرى
رنا عصمت
نشر الحساب الرسمى لمهرجان الجونة السينمائى على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة للفنانة ياسمين صبرى، بإطلالة جريئة خلال حضورها فعاليات المهرجان فى دورته الثالثة لعام 2019.

وظهرت الفنانة ياسمين صبرى بإطلالة جريئة، مرتدية فستان ستان اخضر غامق، مكشوفا يأخذ قصة الكتف والكتف، وذا فتحة من الساق، وبه بعض الاكسسوارات من جانب الفستان التى تشبه فرع الشجرة، وهو ما ظهرت به في العام الماضي لمهرجان الجونة باللون الاخضر.

يشار الى ان الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى انطلقت اليوم الخميس 19 سبتمبر، فى حضور سينمائى مصرى وعربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري.

بـ قوام ممشوق وفستان جريء.. ياسمين صبري تتمسك باللون الأخضر فى مهرجان الجونة

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