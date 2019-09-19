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أخبار العالم

خادم الحرمين يبحث مع رئيس الوزراء الباكستاني مستجدات الأوضاع بالمنطقة

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 10:28 م
خادم الحرمين الشريفين
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
أ ش أ
بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في جدة مساء اليوم /الخميس/ مع رئيس وزراء باكستان عمران خان، العلاقات الوثيقة بين البلدين ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.

وأدان رئيس وزراء باكستان - خلال اللقاء - الاعتداء التخريبي على معملي أرامكو في بقيق وخريص، مؤكدا مساندة باكستان للمملكة في مواجهة هذه الاعتداءات السافرة، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس) .

وأبدى خادم الحرمين الشريفين تقديره لموقف باكستان، مؤكدا أن المملكة قادرة على التعامل مع آثار هذا العمل الإجرامي، الذي يستهدف أمن واستقرار المنطقة وإمدادات الطاقة العالمية.

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