خادم الحرمين يبحث مع رئيس الوزراء الباكستاني مستجدات الأوضاع بالمنطقة

بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في جدة مساء اليوم /الخميس/ مع رئيس وزراء باكستان عمران خان، العلاقات الوثيقة بين البلدين ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.



وأدان رئيس وزراء باكستان - خلال اللقاء - الاعتداء التخريبي على معملي أرامكو في بقيق وخريص، مؤكدا مساندة باكستان للمملكة في مواجهة هذه الاعتداءات السافرة، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس) .



وأبدى خادم الحرمين الشريفين تقديره لموقف باكستان، مؤكدا أن المملكة قادرة على التعامل مع آثار هذا العمل الإجرامي، الذي يستهدف أمن واستقرار المنطقة وإمدادات الطاقة العالمية.