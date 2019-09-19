قرار خطير.. الولايات المتحدة تستعد لإرسال قوات إضافية إلى السعودية

كشف مصدر مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، اليوم الخميس، عن احتمالية إرسال المزيد من القوات الأمريكية إلى السعودية، وذلك في حالة موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خطط وزارة الدفاع الأولية لتوفير مضادات صواريخ أمريكية للمملكة.



وتوقع المصدر في تصريحات إلى شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن تقدم وزارة الدفاع خيارات عسكرية محددة إلى ترامب خلال الأيام المقبلة، ومن بينها إرسال المزيد من بطاريات صواريخ "باتريوت" الأمريكية وقوات لتشغيل أنظمتها إلى السعودية، في أعقاب الهجوم على منشأتي النفط السعوديتين في بقيق وخريص، الذي وجهت الرياض وواشنطن أصابع الاتهام إلى إيران بالوقوف وراءه.



وكان المتحدث باسم هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الكولونيل باتريك رايدر أكد أن القيادة المركزية الأمريكية التي تشرف على العمليات العسكرية الأمريكية في المنطقة "تبحث مع المسئوليين السعوديين السبل المحتملة لمواجهة أي هجمات مستقبلية"، بعد استهداف منشأتي النفط التابعتين لشركة "أرامكو".



وقال المصدر إن وزارة الدفاع تحتاج إلى قرار سياسي من الرئيس بشأن كيفية المضي قدمًا في أعقاب الهجوم. وكان ترامب أعلن إنه سيتخذ قرارات بشأن أي خطوات أمريكية ردا على الهجوم الذي استهدف منشأتي النفط السعوديتين.