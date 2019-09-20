ندى بسيوني تروي كواليس زواجها من المخرج شريف يحيى.. وتؤكد: أعرف متابعيني بالاسم

حلت الفنانة ندي بسيوني ضيفا في برنامج "فنجان قهوة" مع الإعلامي "أحمد مجدي"، المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية.



ندي بسيوني: احنا اسكندرانية مأصلين.. وعندنا شوارع باسمنا







قالت الفنانة ندى بسيوني، إن عائلتها تنتمي في الأساس لمدينة الإسكندرية رغم ان لديها أصولا إيطالية قديمة، ولكنهم يملكون شوارع بأسمائهم في الإسكندرية، قائلة: "احنا اسكندرانية مأصلين".



وأضافت، "ندى"، أن والدتها كانت متذوقة للفن، حيث شرعت في تعليمها الأوبرا وبعض الفنون الموسيقية والفنية العظيمة.



ونوهت: إلى أن سكان المدن الساحلية يتأثرون بشكل كبير بوجودهم بجانب البحر، حيث تساهم الموانئ بشكل كبير في المزيد التثقيف لتلك الشعوب نظرا لاحتكاكهم بالحضارات المختلفة، لافتة إلى ان حبها وانتمائها الإسكندرية والتي تعد أكبر تلك المدن في مصر.



وأكدت أن هناك الكثير من الفنانين العمالقة الذين خرجوا من مدينة الإسكندرية، مشيرا إلي أن البحر يساهم بشكل كبير في تكون العاطفة والشعور الفني للناس.





ندى بسيوني: المسلسلات العنيفة تؤثر على تفكير المجتمع المصري







قالت الفنانة ندي بسيوني، إن إنتاج مجتمع راقي يبني على الفنون المقدمة له، لافتة إلي أن الفنون والأعمال الفنية المقدمة في الدول الغربية تحتوي على الكثير من العنف، ولكن أيضا لديها محتوى تربوي كامل مثل "ديزني".



ونوهت، "ندي" إلي أن أفلام "ديزني" تهدف لتنمية الأخلاق ورفع القيم فضلا عن التأثير على بعض المعتقدات والسلوكيات الخاطئة.



وتابعت مستنكرة كم العنف المقدم في بعض المسلسلات المصرية، والتي تدور حول قضايا المخدرات والقتل، والتي تبعد بشكل كبير عن المجتمع المصري.



وأوضحت، أن تلك المسلسلات تتناول قضايا شرائح قليلة العدد تناسبا مع باقي المجتمع، مؤكدة أن تلك الأعمال الفنية قد تؤثر بشكل كبير على المجتمع المصري وتفكيره.





ندى بسيوني: لتلك الأسباب تحصل المسلسلات التركية على شعبية كبيرة







قالت الفنانة ندي بسيوني، إن الجمهور المصري يشعر بالاستياء من كثرة الأفلام والأعمال الدرامية العنيفة، لافتة إلي نجاح أي عمل فني اجتماعي يطرح في مصر، والذي يعد سبب نجاح المسلسلات التركية في مصر وحصولها علي شعبية جماهيرية كبيرة.



وأضافت، أن الأعمال الفنية التركية تقدم أفكارا اجتماعية درامية رائعة، فضلا عن الإضاءة والجودة الفنية، مؤكدة "أن الناس عايزة تشوف الجمال".



وتابعت، أن جمالها لم يحصرها في أدوار رومانسية أو ثرية فقط مثل "هوانم جاردن سيتي"، ولكنها أدت الكثير من الأدوار كونها من الطبقة المتوسطة، كما أدت دور خادمة في "غريب الدار".





عملت الهانم والخدامة..ندي بسيوني: غيرت دايما من شكلي وطبيعة أدواري









قالت الفنانة "ندي بسيوني"، إن الممثل الحقيقي والدارس يستطيع أداء كل الأدوار المقدمة له، لافتة إلي أنها أدت الكثير من الأدوار البارزة مثل "هوانم جاردن سيتي" حيث كانت ثرية للغاية، ولكنها على الجانب الأخر قامت بعدد من الأدوار الشعبية والبسيطة مثل "أوراق مصرية".



وأشارت، "ندي"، إلي أن مسلسل "هوانم جاردن سيتي" كانت بداية إنطلاقتها الفنية، ولكنها لم تستمر في أداء ذلك الدور حيث سعت للتغيير والتطوير من أدوارها، قائلة "كنت بغير في شكلي كتير".



ونوهت، إلي أنه تم كتابة الجزء الثالث من مسلسل "هوانم جادرن سيتي" ولكنه لم يخضع للإنتاج نظرا لتوقف الدولة خلال تلك الفترة عن الإنتاج الفني، تاركين المجال للقطاع الخاص.





ندى بسيوني: بحب الناس ومتابعيني اعرفهم بالاسم.. فيديو









قالت الفنانة ندي بسيوني، إنها شخصية اجتماعية للغاية، وترحب بشكل دائم بكل متابعيها علي مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفة "انا اعرفهم بالاسم".



وتابعت، "ندي" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "أحمد مجدي"، في برنامج "فنجان قهوة" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، أنها من الممثلين الذين يتعاملون بشكل تلقائي مع الناس والجمهور، وأنها لا ترفض التقاط صورة او الحديث مع أي متابع لها.



وأشارت، إلي أن مسرحية "حمام الست" المعروضة في الإسكندرية شهدت حضورا كبيرا من جمهورها ومتابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.





ندى بسيوني تروي كواليس زواجها من المخرج شريف يحيي









قالت الفنانة ندي بسيوني، إن زوجها الراحل شريف يحيي كان من أفضل الرجال التي قابلتهم في حياتها، حيث كان يجمعهما قصة حب رومانسية للغاية.



وتابعت، "ندي"، أن المخرج الراحل شريف يحيي كان بمثابة الحب الحقيقي في حياتها.



وأكدت أنها تزوجت من قبل من الفنان سناء شافع لفترة قصيرة، وأنجبت منه ابنتها الوحيدة.





ندى بسيوني: كنت سعيدة جدا باستقالتي من معهد التمثيل







قالت الفنانة "ندي بسيوني"، إنها درست في العديد من المجالات بداخل وخارج البلاد، ولكن كانت دراستها في المعهد العالي للتمثيل أهم تلك الدراسات، وقد عينت بتكليف رسمي فور تخرجها.



ونوهت، ندي بسيوني، إلي أنها لم تتمتع بصفات الشخص الأكاديمي، لافتة إلي أنها لم تستطع فصل أو إيذاء أي طالب في المعهد، حيث كانت تقوم بنفسها علي تغشيش الطلاب خلال الامتحانات.



وأضافت الفنانة "ندي بسيوني"، أنها سعت بعد ذلك لترك التدريس في المعهد مقدمة استقالتها، قائلة "أنا كنت سعيدة جدا بالقرار ده".





ندى بسيوني: مديحة كامل كانت سندا لي في بدايتي الفنية







قالت الفنانة ندي بسيوني، إن الدكتور سامي عبد الحليم هو صاحب الفضل في تعليمها فنون التمثيل، حيث كان الملهم له منذ الصف الأول بالمعهد المسرحي، فضلا عن سعد أردش وسميرة محسن والذين يعتبرون كبار أساتذة المعهد المسرحي.



وأوضحت، "ندي"، أن الفنانة الراحلة "مديحة كامل" كانت بمثابة سند لها خلال مسيرتها الفنية، حيث قدما معا عدة أدوار رائعة.



وتابعت، أنها شاركت في الكثير من الأعمال الناجحة مع الفنان "أحمد عبد العزيز" مثل "البحار مندي" و"أريد رجلا"، مؤكدة أنها من أشد متابعي الفنان "أحمد عبد العزيز".

