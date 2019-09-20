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رياضة

مباراة السوبر المصري .. موعد والقنوات الناقلة لمواجهة الأهلي والزمالك

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 02:01 ص
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
ريهام بكير
يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بفريق الزمالك مساء الجمعة على استاد الجيش ببرج العرب لحساب منافسات كأس السوبر المحلي.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعديل موعد مباراة السوبر المصري بين النادي الأهلي ونادي الزمالك.

موعد مباراة السوبر المصري سيكون في السابعة مساء بدلا من الثامنة ، وستذاع المباراة عبر قناتي أون سبورت والنيل للرياضة.

ومن المقرر أن يدير المباراة طاقم تحكيم ألماني بقيادة فيلكس بريش، أحد حكام النخبة في أوروبا.

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