واشنطن تعلن عن عقد اجتماعات بمشاركة السعودية وقطر والإمارات

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الخميس، أن الخارجية الأمريكية استضافت اجتماعات لدول التحالف الاستراتيجي للشرق الأوسط، بمشاركة الولايات المتحدة وقطر والسعودية والإمارات والكويت وعمان والبحرين والأردن.



وأوضحت أن الاجتماعات جرت في 17 و18 سبتمبر الحالي بمقرها في واشنطن، وتطرقت إلى "مواصلة العمل بتطبيق مبادرة التحالف الاستراتيجي للشرق الأوسط وبناء تعاون أوسع في منطقة الخليج في وجه التهديدات المشتركة".



وقال البيان إن "الشركاء في التحالف الاستراتيجي للشرق الأوسط بحثوا التوتر الحالي في المنطقة وأدانوا بأشد العبارات الهجوم على منشأتين نفطيتين لشركة أرامكو في السعودية يوم 14 سبتمبر، الذي كان يهدف إلى تعطيل أسواق النفط والاستقرار الإقليمي".



وتابعت الخارجية الأمريكية: "يشدد هذا الهجوم على الأهمية المستمرة للتعاون بين الشركاء في التحالف الاستراتيجي للشرق الأوسط، لتعزيز الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة وتمرير وتوسيع الفرص الاقتصادية وتطوير وتأمين قطاعات الطاقة الحيوية".



وتعمل الولايات المتحدة، منذ تولي رئيسها الحالي، دونالد ترامب، زمام السلطة في بلاده في يناير 2017، على تشكيل تحالف استراتيجي في الشرق الأوسط من حلفائها بين الدول العربية بهدف مواجهة ما تصفه بالتهديدات الإيرانية. بحسب ما ذكرت قناة روسيا اليوم.