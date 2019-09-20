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رياضة

مقتل نجم الكرة الهولندية السابق بالرصاص في أمستردام

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 01:16 ص
منتخب هولندا
منتخب هولندا
ياسمين تيسير
أعلنت الشرطة الهولندية مساء أمس الخميس وفاة نجم الكرة الهولندية كليفن ماينارد قتلا بالرصاص مساء الأربعاء الماضي خلال أحداث عنف وشغب في أمستردام.

وأكدت الشرطة أن نجم الكرة السابق توفي عقب هجوم شخصين على دراجة نارية عليه رميا بالرصاص بجنوب شرقي العاصمة الهولندية "أمستردام".

وأضاف بيان الشرطة أن سبب ذلك الهجوم مازال مجهول حيث طالبت أي شهود عيان للتقدم بأي معلومات تفيد القضية.

وجاء بالبيان أيضا أن نجم الكرة السابق كان له اتصال بالشرطة ولكن لم تكشف عن تفاصيل بشأن سر الاتصال.

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