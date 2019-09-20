كب كيك الجزر من الحلويات الخفيفة واللذيذة التى يقبل على تناولها الصغار و بعض الكبار أيضا، فنقدم لكم طريقة عمل كب كيك الجزر من مطبخ الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد.



مقادير كب كيك الجزر

2 كوب دقيق

1 كوب جزر مسلوق

ثلاثة أرباع كوب زيت

1 كوب سكر

1 كوب لبن

3 بيض

1 باكو بيكنج بودر

رشة ملح

1 ملعقة صغيرة قرفة ناعمة

1 ملعقة صغيرة فانيليا



طريقة تحضير كب كيك الجزر

* يضرب في الخلاط الجزر والزيت والسكر واللبن والفانيليا والقرفة

* يحفظ كوب من خليط الجزر للوجه

* يضاف البيض لباقي الخليط مع التقليب

* يقلب الدقيق والبيكنج بودر والملح

* يضاف خليط الدقيق لخليط الجزر والبيض

* يقلب كل الخليط ويصب فى ورق الكب كيك في صينية الكب كيك

* توضع في الفرن حتى تمام النضج .

* تقدم مع الصوص

