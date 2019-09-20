كب كيك الجزر من الحلويات الخفيفة واللذيذة التى يقبل على تناولها الصغار و بعض الكبار أيضا، فنقدم لكم طريقة عمل كب كيك الجزر من مطبخ الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد.
مقادير كب كيك الجزر
2 كوب دقيق
1 كوب جزر مسلوق
ثلاثة أرباع كوب زيت
1 كوب سكر
1 كوب لبن
3 بيض
1 باكو بيكنج بودر
رشة ملح
1 ملعقة صغيرة قرفة ناعمة
1 ملعقة صغيرة فانيليا
طريقة تحضير كب كيك الجزر
* يضرب في الخلاط الجزر والزيت والسكر واللبن والفانيليا والقرفة
* يحفظ كوب من خليط الجزر للوجه
* يضاف البيض لباقي الخليط مع التقليب
* يقلب الدقيق والبيكنج بودر والملح
* يضاف خليط الدقيق لخليط الجزر والبيض
* يقلب كل الخليط ويصب فى ورق الكب كيك في صينية الكب كيك
* توضع في الفرن حتى تمام النضج .
* تقدم مع الصوص
مقادير كب كيك الجزر
2 كوب دقيق
1 كوب جزر مسلوق
ثلاثة أرباع كوب زيت
1 كوب سكر
1 كوب لبن
3 بيض
1 باكو بيكنج بودر
رشة ملح
1 ملعقة صغيرة قرفة ناعمة
1 ملعقة صغيرة فانيليا
طريقة تحضير كب كيك الجزر
* يضرب في الخلاط الجزر والزيت والسكر واللبن والفانيليا والقرفة
* يحفظ كوب من خليط الجزر للوجه
* يضاف البيض لباقي الخليط مع التقليب
* يقلب الدقيق والبيكنج بودر والملح
* يضاف خليط الدقيق لخليط الجزر والبيض
* يقلب كل الخليط ويصب فى ورق الكب كيك في صينية الكب كيك
* توضع في الفرن حتى تمام النضج .
* تقدم مع الصوص