قرار صادم من مرتضى منصور حال إقامة السوبر الأفريقي في قطر

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أن الفريق لن يخوض مباراة السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي في دولة قطر



وأضاف مرتضي منصور في تصريحات لبرنامج " الزمالك اليوم " أنه لن يذهب إلى دولة قطر تحت أي ظرف من الظروف .



وهدد مرتضى منصور بالانسحاب حال إصرار الاتحاد الافريقي لكرة القدم " الكاف " إقامة المباراة في قطر وقال " مش حروح لموزة و تميم ابدا ".



وكان مرتضي منصور أعلن أول أمس أن الزمالك سيواجه الترجي يوم 23 أكتوبر المقبل في مباراة السوبر الأفريقي على ملعب العين بدولة الإمارات، ليصدر صباح أمس الاتحاد الأفريقي بيانا يؤكد فيه أن موعد وملعب مباراة السوبر لم يتم تحديده و فور الاستقرار على الموعد و المكان سيتم الإعلان الرسمي.